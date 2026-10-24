Aire contaminado en Texas: el impacto de los centros de datos que podría revertir 20 años de leyes estatales

El avance de los centros de datos de las empresas de inteligencia artificial (IA) amenaza con anular más de dos décadas de avances históricos en la calidad del aire de Texas. Un estudio publicado recientemente advierte que la demanda energética de estas instalaciones y la proliferación de generadores de gas natural podrían disparar las emisiones de contaminantes a niveles no vistos desde principios de la década de 2000.

El impacto de los centros de datos que podría revertir 20 años de leyes estatales en Texas

Entre 2002 y 2024, Texas logró reducciones drásticas en sus principales contaminantes atmosféricos —como los óxidos de nitrógeno (NOx), el dióxido de azufre y el material particulado— a través de regulaciones severas y la adopción de tecnologías limpias en la industria, la generación eléctrica y el transporte. No obstante, la proliferación de los centros de datos amenaza con revertir este avance.

La proliferación de los centros de datos amenaza con revertir 20 años de políticas de control de la calidad del aire en Texas IM Imagery - Shutterstock

La posible llegada de al menos 288 proyectos de centros de datos, impulsados por la inteligencia artificial y sus intensos requerimientos de cómputo y refrigeración, plantea un desafío sin precedentes para la capacidad energética del estado, según un análisis elaborado por The Texas Tribune.

La investigación del Houston Advanced Research Center (HARC) revela que la elección del suministro eléctrico para estas instalaciones podría ser crucial en el futuro ambiental de la región.

Incluso bajo un escenario relativamente limpio, en el que los centros se conectan a la red eléctrica e implementan energía eólica y solar, las emisiones de NOx aumentarían un 35% para 2031. En un panorama más desalentador, el uso masivo de gas natural podría elevarlas cerca de un 400%, lo que anularía 20 años de leyes y políticas de protección ambiental.

“Lo que estamos demostrando aquí es que existe un aumento significativo en las emisiones de diferentes contaminantes que debe abordarse, porque de lo contrario esto podría tener graves consecuencias para la población y el medio ambiente”, expresó Carlos Gamarra, vicepresidente de energía, aire y TI de HARC.

En ese sentido, Gamarra remarcó que es necesario exigirles a los centros de datos que “cumplan con los mismos estándares de emisiones industriales y de generación de energía que impulsaron el progreso de Texas”.

La carrera a contrarreloj de los centros de datos en Texas

El principal factor detrás de este potencial retroceso reside en las dificultades para conectar las nuevas instalaciones a la red eléctrica administrada por el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés).

Los centros de datos necesitan electricidad para mantener sus servidores en funcionamiento. Asimismo, estos servidores requieren sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento.

Según el informe de Texas Tribune, obtener una conexión formal puede demorar entre tres y cinco años, un lapso inaceptable para los desarrolladores tecnológicos que compiten en la carrera del sector.

La dificultad para conectarse a la red eléctrica en Texas lleva a los centros de datos a utilizar otras alternativas Make more Aerials - Shutterstock

“Por lo tanto, comienzan a implementar sus propios sistemas de energía in situ, y no siempre eligen la opción más limpia de generación de energía en el sitio debido a los plazos”, indicó Gamarra.

No obstante, los expertos advierten que los motores que generan electricidad en las propias instalaciones mediante gas natural emiten aproximadamente cuatro veces más óxidos de nitrógeno que la red eléctrica convencional para entregar la misma cantidad de energía.

Según el análisis, las emisiones de NOx podrían ser entre dos y 10 veces mayores si la nueva demanda se cubriera con combustión en lugar de una combinación de red, energía solar y eólica.

Riesgos para la salud pública y la urgencia de regulación industrial

Las proyecciones de HARC señalan que el material particulado fino (PM2.5) retornaría a los niveles de 2006 si los nuevos centros de datos utilizaran la mezcla actual de la red eléctrica de ERCOT.

Además, los compuestos orgánicos volátiles (VOC) superarían en un 32% los registros de 2002, lo que favorecería la formación de ozono a nivel del suelo. De acuerdo con el informe, la degradación atmosférica afectaría con mayor severidad a grandes zonas metropolitanas como Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio y Austin, que ya enfrentan dificultades para cumplir los límites federales de calidad del aire.

Ante este escenario, investigadores y ambientalistas solicitaron clasificar formalmente a los centros de datos como plantas industriales de alto impacto. “Si la industria crece como se espera, debemos tener cuidado con la calidad del aire. Debemos prestarle atención porque no queremos volver a los niveles de emisiones que teníamos a principios de la década de 2000″, concluyó Gamarra.

Por su parte, la industria, representada por la Data Center Coalition, argumentó que los operadores buscan optimizar el uso energético y combinar fuentes renovables. También afirmó que algunas proyecciones de demanda de la red podrían estar sobreestimadas.