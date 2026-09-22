Es oficial: Greg Abbott amplía el freno a los centros de datos en Texas y ahora quedan en pausa

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó la suspensión inmediata de los permisos regulatorios para proyectos de centros de datos para inteligencia artificial (IA). La medida frena las aprobaciones ambientales de la Comisión de Calidad Ambiental hasta la conclusión de las auditorías energéticas e hídricas en curso.

Texas: la orden de Abbott que frena permisos para centros de datos

Abbott envió una carta formal a la directora ejecutiva de la Comisión de Calidad Ambiental del estado, Kelly Keel, para congelar los permisos de proyectos de centros de datos. La disposición exige frenar los trámites regulatorios relacionados con este tipo de iniciativas.

La orden de Abbott exige una entrega de una auditoría integral sobre la red eléctrica para las autorizaciones AFP

La instrucción condiciona las autorizaciones a la entrega previa de una auditoría integral de los proyectos que atraviesan el proceso de interconexión de ERCOT. A su vez, la Junta de Desarrollo del Agua deberá evaluar el consumo del recurso hídrico por parte de estas instalaciones.

Según un comunicado oficial, la orden congela las aprobaciones regulatorias de las agencias estatales vinculadas al desarrollo de estos proyectos. En ese marco, la entidad ambiental deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de la orden antes del lunes 19 de octubre de 2026.

Cómo afecta la pausa a los proyectos de centros de datos en Texas

La decisión gubernamental paraliza la expansión de los centros de datos dentro del territorio texano. Ninguna agencia estatal otorgará licencias regulatorias hasta que las agencias obtengan la información requerida mediante las auditorías eléctricas e hídricas.

La orden impone a las empresas la obligación de asumir la totalidad de los costos de infraestructura eléctrica derivados de sus proyectos. Las nuevas reglas establecen además que la operación de estas plantas debe reducir las facturas de electricidad de los hogares.

Ahora los centros de datos en Texas deberán cumplir distanciamientos mínimos de seguridad Mike Stewart - AP

Las instalaciones deberán cumplir distanciamientos mínimos de seguridad urbana y reportar sus consumos de energía y agua. Adicionalmente, el mandatario republicano trabajará con la Legislatura estatal en la próxima sesión para eliminar todo incentivo financiero a este sector.

Qué dice la carta de Greg Abbott a la TCEQ sobre los permisos

En su misiva a la directora Keel, Abbott fijó la instrucción central de su administración. “Con esta carta ordeno a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas detener todos los permisos solicitados por los centros de datos”, afirmó el líder estatal.

El mandatario fundamentó la suspensión en la necesidad de contar con análisis completos antes de autorizar nuevos proyectos. “Debido a que la información solicitada por la PUC, ERCOT y TWDB es necesaria para tomar decisiones informadas por parte de cada una de esas agencias, ninguna otra agencia estatal avanzará con aprobaciones regulatorias relacionadas con centros de datos hasta que se obtenga esta información”, sostuvo.

Además, destacó el principio rector que guía las decisiones del gobierno texano frente a estas plantas industriales. “El objetivo es poner a los texanos en primer lugar”, afirmó.

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También resaltó la coordinación institucional aplicada para resguardar los recursos del territorio. “Esta acción es coherente con mi enfoque gubernamental integral para garantizar la protección de los recursos naturales y el estilo de vida de los texanos”, dijo.

Finalmente, el mandatario detalló las condiciones económicas obligatorias que deberán cumplir las empresas del sector. “Los proyectos de centros de datos deben cubrir todos los costos de infraestructura eléctrica, resultar en facturas eléctricas residenciales más bajas y completar las auditorías de ERCOT y TWDB”, concluyó Abbott.