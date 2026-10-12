Ciudadanía americana y nuevas reglas para votar en Texas que complican las midterm elections 2026

La ciudadanía americana quedó en el centro de las controversias electorales en Texas antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. Una revisión estatal mediante el sistema federal SAVE señaló como posibles extranjeros a personas habilitadas para votar: las autoridades confirmaron después la ciudadanía de 578 inscritos. A esos errores se suman restricciones a la asistencia electoral que afectan a ciudadanos naturalizados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ciudadanía americana: por qué SAVE marcó a votantes habilitados en Texas

La Secretaría de Estado de Texas informó que, en 2025, cruzó unos 18 millones de registros electorales con SAVE, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El procedimiento identificó a 2724 posibles no ciudadanos y trasladó los casos a los condados para investigaciones individuales.

Las elecciones de medio término o "midterm elections" están programadas para el martes 3 de noviembre de 2026 Carolyn Kaster - AP

Una revisión posterior confirmó que 578 tenían ciudadanía americana. En 506 casos, la información de sus pasaportes se incorporó a SAVE después del cruce inicial; el estado pidió restablecer las inscripciones que hubieran sido canceladas y remitió otros 117 casos a la Fiscalía General para investigar posibles votos de extranjeros. Esa derivación constituye una solicitud de investigación.

Según informó Telemundo, los avisos exigían acreditar la ciudadanía dentro de los 30 días posteriores al envío de la carta. Uscis reconoció ante ese medio que el sistema puede señalar erróneamente a personas que adquirieron la ciudadanía automáticamente por sus padres y cuyos registros federales todavía las identifican como residentes permanentes.

Qué ocurre con las bajas del padrón antes de las midterm elections 2026

La respuesta de los condados fue diferente. De acuerdo con Telemundo, el condado de Hidalgo canceló 148 de los 149 registros señalados, mientras que El Paso mantuvo las inscripciones de sus 165 votantes bajo revisión para respetar la prohibición federal de depuraciones sistemáticas durante los 90 días anteriores a una elección.

En Texas, la solicitud de boleta por correo debe recibirse a más tardar el 23 de octubre de 2026 Jenny Kane - AP

En Fort Bend, nueve personas dadas de baja resultaron ser ciudadanas y estuvieron fuera del padrón durante las primarias de marzo, según explicó su administrador electoral al medio. Los casos muestran que una alerta de la base federal requiere comprobaciones adicionales antes de determinar la elegibilidad.

Telemundo también informó que un fallo federal del 9 de octubre anuló la política del Departamento de Justicia de reunir padrones, cruzarlos con SAVE y presionar para efectuar bajas. Su alcance deja fuera la revisión que Texas realizó por cuenta propia, por lo que esa decisión judicial mantiene abierta la controversia estatal.

Qué asistencia y plazos rigen para votar por correo en Texas

La ley SB1, aprobada en 2021, prohíbe compensar a quienes asisten a un elector con su boleta postal y exige un juramento a los asistentes, según Telemundo. La organización comunitaria La Unión del Pueblo Entero (LUPE) explicó que esas restricciones impiden a su personal remunerado prestar ayuda a votantes que antes acudían a sus oficinas.

Una guía oficial distribuida por el condado de Ellis aporta una distinción práctica: quien reúne las condiciones para recibir asistencia puede recurrir a un familiar o amigo de confianza. El ayudante debe seguir las instrucciones del elector, sin sugerir candidatos, e incluir nombre, dirección y firma en el sobre de devolución.

Según VoteTexas, la solicitud de boleta por correo debe recibirse a más tardar el 23 de octubre; el matasellos por sí solo no cumple ese plazo. Si se envía por correo electrónico o fax, el original también debe llegar dentro de los cuatro días hábiles siguientes. La votación anticipada presencial será del 19 al 30 de octubre, antes de la jornada electoral del 3 de noviembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.