SAVE Act: el pedido de Trump antes de las elecciones del 3 de noviembre que impacta a migrantes sin ciudadanía

A menos de cinco meses para las elecciones del 3 de noviembre, Donald Trump volvió a colocar en el centro de su agenda al SAVE Act, un proyecto que busca endurecer los requisitos para votar en los comicios federales de Estados Unidos y que, según sus impulsores, reforzaría la seguridad electoral. Mientras el presidente insiste con que el Congreso la apruebe, varios senadores republicanos reconocen que hoy no cuenta con las voluntades necesarias.

SAVE America Act: las cinco medidas que Trump exige al Congreso

A través de una publicación en Truth Social, Donald Trump difundió una serie de propuestas que integran lo que denominó “The SAVE America Act”. Más allá de la norma homónima, se trata de una agenda que combina medidas electorales con otros temas sociales y culturales.

Donald Trump volvió a pedir por la aprobación de la SAVE Act Trump en Truth Social

Las iniciativas que el mandatario enumeró son las siguientes:

Todos los votantes deberán presentar una identificación oficial con fotografía.

con fotografía. Todos los votantes deberán demostrar su ciudadanía estadounidense.

Se eliminaría el voto por correo , excepto en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

, excepto en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes. Se prohibiría la participación de hombres en los deportes femeninos .

la participación de . Se impedirían las cirugías de afirmación de género en menores de edad.

Aunque algunas de estas propuestas no están directamente relacionadas con el sistema electoral, Trump las incorporó a su discurso político y las presenta como parte de una misma plataforma legislativa.

Qué exige el SAVE America Act para registrarse y votar en elecciones federales

Según detalló Axios, el corazón del SAVE Act está vinculado a la inscripción de votantes en las elecciones federales. La iniciativa exigiría que los ciudadanos estadounidenses presenten documentación oficial que demuestre su ciudadanía al momento de registrarse para votar.

El SAVE America Act propone exigir documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales

Entre los documentos válidos mencionados, se encuentran el pasaporte estadounidense y el certificado de nacimiento. Los defensores de la medida sostienen, según Axios, que la legislación ayudaría a impedir la participación de personas sin ciudadanía en las elecciones federales y fortalecería la confianza en el sistema electoral.

Los críticos del proyecto argumentan que la nueva exigencia podría generar obstáculos administrativos adicionales para millones de ciudadanos que sí tienen derecho a votar, especialmente aquellas personas cuya documentación no coincide completamente con su situación legal actual.

Entre los grupos mencionados se encuentran las mujeres casadas que cambiaron su apellido y cuyos certificados de nacimiento mantienen el nombre original.

Trump condiciona la renovación de la FISA al avance del SAVE America Act

De acuerdo con Axios, el presidente intensificó la presión sobre el Senado para conseguir la aprobación de la iniciativa, a pesar de las reiteradas advertencias de legisladores republicanos sobre la falta de apoyo suficiente.

Alex Padilla rechaza la Ley SAVE America

Durante este año, Trump desplegó distintas estrategias para intentar avanzar con el proyecto. Entre las medidas que impulsó figuran:

Exigir que el Senado elimine o evite el filibusterismo parlamentario para aprobar la ley.

Amenazar con no reabrir el Departamento de Seguridad Nacional si la iniciativa no prospera.

Anunciar un bloqueo legislativo al asegurar que no firmaría otros proyectos de ley hasta conseguir la aprobación del SAVE Act.

Solicitar que la propuesta sea incorporada dentro de un paquete legislativo más amplio de reconciliación presupuestaria.

La dificultad radica en que las normas internas del Senado probablemente impidan incorporar la iniciativa dentro de ese mecanismo legislativo.