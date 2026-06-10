LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 80 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 11 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 12 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
Más leídas
  1. Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala
    1

    Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala

  2. YPF cierra una unidad de negocios y afecta a un coloso del consumo
    2

    YPF cierra una unidad de negocios y afecta a un coloso del consumo masivo

  3. El “oro líquido” que equilibra la microbiota y mejora la salud digestiva
    3

    El “oro líquido” que equilibra la microbiota y mejora la salud digestiva

  4. La final de la NBA, opacada por las brutales peleas afuera del Madison Square Garden
    4

    El tercer partido de la final de la NBA quedó opacado por las salvajes peleas afuera del Madison Square Garden