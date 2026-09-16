Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 16 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Estesureste

: 2 a 12 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.