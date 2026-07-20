Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 79 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 9 a 15 mph, Sursureste

: 9 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.