Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 78 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Sureste

: 3 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.