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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 26 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 27 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 28 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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