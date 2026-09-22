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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION