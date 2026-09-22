Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Nornoreste

: 5 a 10 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.