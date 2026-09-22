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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
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