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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 104 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El miércoles 26 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
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