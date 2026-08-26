Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 104 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El miércoles 26 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 27 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 28 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.