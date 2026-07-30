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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 82 y 102 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
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