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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 82 y 102 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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