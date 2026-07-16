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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 16 de julio la temperatura rondará entre 72 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
LA NACION