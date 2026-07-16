Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 16 de julio la temperatura rondará entre 72 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Estesureste

: 7 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.