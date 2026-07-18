Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sursureste

: 6 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 27%

: 27% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.