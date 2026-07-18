1
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 27%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 27%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION