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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 13 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
LA NACION
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