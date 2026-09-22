Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Estesureste

: 13 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.