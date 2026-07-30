1
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 81 y 105 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Más leídas
- 2
PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en agosto de 2026
- 3
Tras la decisión de Cristina Kirchner de llevar la causa Vialidad a la ONU, La Cámpora intensifica el operativo clamor por una candidatura presidencial
- 4
Advierten que obras en el Autódromo afectarán el sitio arqueológico más antiguo de la ciudad y un parque