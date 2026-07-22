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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 83 y 104 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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