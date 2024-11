Cómo será el frente frío de Texas para Thanksgiving: ¿nevará en Estados Unidos?

Texas se prepara para un descenso notable de temperaturas esta semana, justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), dos frentes fríos impactarán diversas regiones de ese estado, lo que dejará un clima más fresco e incluso gélido en algunas áreas. Si bien las temperaturas serán bajas, las posibilidades de nieve en la región permanecen bajas.

El NWS descartó la posibilidad de nieve en Texas para este Thanksgiving

Un frente frío llega a Texas para el Día de Acción de Gracias

El primer frente frío de la semana ya redujo las temperaturas entre lunes y martes, cuando dejó mínimas entre -1° C y 4,4° C en el norte de Texas. Sin embargo, será el segundo frente frío, previsto para el miércoles por la noche, el que afectará directamente las celebraciones del jueves por el Día de Acción de Gracias.

Este sistema traerá máximas de aproximadamente 10 °C en ciudades como Dallas y Houston, acompañadas de vientos fuertes con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.

Para Thanksgiving, el clima será fresco y mayormente nublado, con mínimas en torno a 8,3 °C y máximas de 12 °C. Estas condiciones podrían extenderse hasta el viernes, con temperaturas bajo cero en áreas circundantes del Metroplex de Dallas-Fort Worth durante las primeras horas de la mañana.

Dallas enfrentará máximas de 10 °C durante Thanksgiving, con mínimas cercanas a 1,6 °C el viernes

Pronósticos específicos en las principales ciudades de Texas

El NWS compartió previsiones detalladas para diversas áreas de Texas, entre ellas:

Dallas: máximas de 10 °C durante el día de Thanksgiving , con mínimas cercanas a los 1,6 °C el viernes por la mañana.

máximas de 10 °C durante el día de , con mínimas cercanas a los 1,6 °C el viernes por la mañana. Houston: el jueves estará ventoso por la mañana con un par de lluvias. En cuanto a la temperatura, el jueves será uno de los días más frescos de la semana, con intervalos de nubes y sol, y máximas de 18 °C.

el jueves estará ventoso por la mañana con un par de lluvias. En cuanto a la temperatura, el jueves será uno de los días más frescos de la semana, con intervalos de nubes y sol, y máximas de 18 °C. San Antonio: Thanksgiving será ventoso, con máximas en torno a los 18 °C.

será ventoso, con máximas en torno a los 18 °C. Austin : ventoso por la mañana, por el resto del día, parcialmente soleado y más fresco. Máximas de 16 °C.

: ventoso por la mañana, por el resto del día, parcialmente soleado y más fresco. Máximas de 16 °C. Fort Worth: más fresco que el resto de la semana, con una mezcla de sol y nubes. Máximas de 12 °C y por la noche caerá la temperatura hasta los 2 °C

Aunque las condiciones serán inusualmente frías, la nieve no formará parte del escenario en ninguna región de Texas, ya que las temperaturas no serán lo suficientemente bajas y la humedad no alcanzará los niveles necesarios.

El impacto del clima en el Día de Acción de Gracias en Texas

Estas condiciones climáticas podrían alterar planes al aire libre durante Thanksgiving en Texas. Actividades comunes como desfiles, encuentros deportivos y cenas al exterior podrían verse afectadas por los vientos y el frío.

En este contexto, las autoridades recomendaron a los residentes tomar precauciones para evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante las horas nocturnas, cuando las temperaturas descenderán significativamente.

El frío complicará las actividades al aire libre en ciudades como San Antonio y Dallas

¿Por qué no se esperan nevadas en Texas?

Si bien algunas áreas de Estados Unidos podrían experimentar nevadas para Acción de Gracias, las posibilidades de que esto suceda en Texas son extremadamente bajas. Los sistemas fríos actuales no traerán la combinación necesaria de humedad y temperaturas bajo cero para generar precipitaciones en forma de nieve.

El NWS enfatizó que, aunque las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio, este descenso no será suficiente para propiciar un “Thanksgiving blanco”. Regiones montañosas en otros estados del oeste, como las Rocallosas, podrían experimentar nevadas, pero estas condiciones no alcanzarán a Texas.

Más frentes fríos después de Thanksgiving

El frío persistirá en Texas durante los días posteriores al feriado. Un tercer frente podría llegar durante el próximo fin de semana, lo que mantendrá las temperaturas bajas y los cielos parcialmente nublados. Para el domingo, las mínimas podrían volver a rondar los 5 °C en el norte del estado, con máximas que no superarán los 15 °C en la mayoría de las áreas.