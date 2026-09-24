Confirmado en Texas: la CBP frena en el aeropuerto de Houston un hongo que nunca antes había sido detectado en EE.UU.

Especialistas agrícolas interceptaron en el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston, Texas, hojas de eucalipto con un hongo que nunca había sido detectado en un puerto de entrada de Estados Unidos. El material fue destruido después de la confirmación de laboratorio.

Cómo fue la primera interceptación del hongo en el aeropuerto de Houston

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado oficial que las hojas estaban en el equipaje de una persona que llegaba desde Nueva Zelanda.

Durante el control ordinario de equipajes internacionales, los especialistas observaron señales de una posible enfermedad vegetal, retuvieron los artículos y enviaron muestras a patólogos del Departamento de Agricultura.

El laboratorio identificó el patógeno como Davisoniella eucalypti, de la familia Mycosphaerellaceae. Según la agencia, el hongo puede causar una defoliación severa y reducir el crecimiento de los eucaliptos, con posibles consecuencias para plantaciones forestales y viveros ornamentales si logra establecerse en el país.

El hongo detectado en el aeropuerto de Houston fue confirmado como Davisoniella eucalypti (Mycosphaerellaceae) USDA

Las hojas fueron destruidas de acuerdo con los protocolos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). El comunicado no informó sanciones contra la persona viajera ni indicó que el patógeno se hubiera propagado fuera del equipaje inspeccionado.

Para quienes ingresan a Estados Unidos, la principal consecuencia práctica es la obligación de declarar productos agrícolas, entre ellos:

Plantas, hojas, semillas y flores , aunque sean recuerdos o materiales de uso personal

, aunque sean recuerdos o materiales de uso personal Frutas, verduras y alimentos frescos que puedan transportar plagas o enfermedades

que puedan transportar plagas o enfermedades Productos animales o vegetales cuya admisión dependa de permisos y del país de origen

Una amenaza potencial para todo el país

Rod Hudson, director del puerto para los aeropuertos del área de Houston, dijo que la detección mostró el papel de los especialistas agrícolas en la protección de los recursos naturales. “Al identificar y detener este patógeno en el puerto de entrada, nuestros especialistas evitaron que una amenaza potencial ingresara al país”, afirmó.

Declarar un artículo no significa que será automáticamente confiscado. La decisión depende del tipo de producto, su origen y las reglas sanitarias vigentes. Ocultar materiales agrícolas, en cambio, puede derivar en demoras, decomisos o sanciones; por eso la recomendación oficial es informarlos durante la inspección.

Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston (Archivo) Lekan Oyekanmi - AP

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