DACA en Texas: cómo funciona el nuevo acceso a la Ley de Atención Médica Asequible

Los casi 90 mil beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de Texas tendrán la oportunidad de inscribirse en un seguro de salud gracias a la Ley de Atención Médica Asequible. Tendrán tiempo hasta el 15 de enero para anotarse en el mercado federal de seguros de salud por primera vez en 10 años.

Según Texas Tribune, los distintos grupos de defensa consideran que el acceso a un seguro de salud es un gran paso para equiparar las desigualdades que enfrentan los beneficiarios DACA en el sector salud. Estos subsidios permiten a una gran cantidad de personas sin seguro e insatisfechas con el servicio a reducir la cantidad de dinero que deben pagar por primas, deducibles y copagos.

El 43% de las personas que cumplen los requisitos para ser beneficiarios de este programa presentan ingresos muy bajos , alrededor de US$30.120 para una persona y US$62.400 para una familia de cuatro, indicó Kaiser Family Foundation .

, alrededor de US$30.120 para una persona y US$62.400 para una familia de cuatro, indicó . Además, también se los excluye de Medicaid, créditos fiscales y de la reducción de costos compartidos, hecho que hace muy difícil que puedan costear un tratamiento médico sin cobertura.

Donald Trump podría no renovar DACA a finales de 2025. Shutterstock - Shutterstock

Cómo funciona el nuevo acceso a la Ley de Atención Médica Asequible en Texas

En la actualidad, según indica el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, los beneficiarios DACA tienen tres veces más probabilidades de no tener un seguro médico en Estados Unidos. Además, en complemento con esta información, una encuesta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración descubrió que alrededor de 33% de los afiliados a este programa optan por saltarse las pruebas y procedimientos médicos por una cuestión monetaria.

Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, dijo en un comunicado de prensa: “Más de un tercio de los beneficiarios de DACA actualmente no tiene seguro médico”. Además, añadió: “Hacerlos elegibles para inscribirse en la cobertura mejorará su salud y bienestar, y ayudará a la economía en general”.

Los defensores de los beneficios DACA comentan que la cobertura del seguro de salud ayuda a reducir los costos y que, por este motivo, las personas evitarían esperar a que los problemas de salud empeoren y se vuelvan más costosos, lo que evitará una posible carga financiera sobre los sistemas de salud.

Mientras que las personas que no cuentan con seguro optan por clínicas financiadas por el gobierno federal, ya que brindan una atención médica confiable y de calidad.

Los beneficiarios DACA tienen tres veces más probabilidades de no tener un seguro médico en Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

“En este momento, la gente se está enfermando más porque no recibe atención preventiva. Más personas tendrán que ir a urgencias”, dijo Cesar Espinosa, director ejecutivo de Fiel Houston Inc., un grupo de defensa de los inmigrantes. La gran mayoría de las personas que atravesaron esa situación y que además no contaban con un seguro médico, tuvieron que recurrir al Programa de Asistencia Financiera de Salud impulsado por Harris para poder abonar los gastos hospitalarios.

Sin embargo, una demanda realizada por Texas y otros 18 estados al Gobierno de los Estados Unidos y a los Centros de Medicare y Medicaid, podría quitarle el servicio a este grupo con el argumento de que esta política perjudica la economía de los estados. Además, el presidente electo Donald Trump, que en su primer mandato intentó rescindir DACA bajo el argumento de que era inconstitucional, podría no renovar estos beneficios que expiran a finales de 2025.

