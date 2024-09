Migrantes venezolanos en Estados Unidos: cuáles son las vías para regularizar su estatus

Uno de los procesos que ofrece EE.UU. para que los venezolanos entren a ese país de forma legal es el permiso de permanencia temporal, conocido como parole, pero este solo se puede utilizar para quienes no estén en esa nación. Los migrantes en EE.UU. tienen otras vías para regularizar su estatus, convertirse en residentes permanentes y obtener la green card.

Las leyes de inmigración de Estados Unidos proveen a los extranjeros diversas maneras para convertirse en residentes permanentes legales, por ejemplo, a través de un empleo. Existen ciertas categorías, denominadas de “inmigrante preferencial”, que están basadas en un trabajo y por las que pueden optar los nacidos en Venezuela, en caso de determinar que cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Primera preferencia (EB-1): para trabajadores prioritarios, como extranjeros con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios, o los deportes; profesores e investigadores sobresalientes y algunos ejecutivos o gerentes de una multinacional.

Segunda preferencia (EB-2): para extranjeros que son miembros de las profesiones que requieren un posgrado o tienen una aptitud excepcional.

Tercera preferencia (EB-3): para trabajadores especializados, profesionales y otros trabajadores.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que si actualmente se está en Estados Unidos, el solicitante debe cumplir con una serie de requisitos para ser elegible y obtener una green card como inmigrante en las categorías EB-1, EB-2, o EB-3, que se indican a continuación:

Presentar correctamente el formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Ser inspeccionado y admitido o ser inspeccionado y recibir un permiso condicional para ingresar a Estados Unidos.

Estar físicamente presente en Estados Unidos en el momento en que presenta el Formulario I-485.

Ser elegible para recibir una visa de inmigrante.

Revisar si la oferta de empleo, que está en el formulario I-140, sigue vigente con el empleador que presentó la solicitud a nombre del extranjero, y se tiene la intención de aceptar la vacante.

Cómo ajustar el estatus si se está en EE.UU.

El ajuste de estatus es el proceso que puede usar una persona extranjera, como un venezolano, para solicitar la residencia permanente legal, mientras se está presente en Estados Unidos. Esto significa que el no ciudadano puede obtener una green card sin tener que regresar a su país de origen. Las leyes de inmigración establecen diversas maneras para este proceso y los requisitos de elegibilidad pueden variar según la categoría de solicitud, como:

A través de la familia : proceso para cónyuges, hijos, padres, prometidos y otros.

: proceso para cónyuges, hijos, padres, prometidos y otros. Inmigrante especial : ciertos trabajadores o menores de edad que necesitan protección de la Corte, pueden solicitar la residencia permanente.

: ciertos trabajadores o menores de edad que necesitan protección de la Corte, pueden solicitar la residencia permanente. A través del asilo: se debe presentar el formulario I-485 , Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus y solicitarlo en menos de un año de la última llegada, independientemente de la forma en la que se entró al país.

, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus y solicitarlo en menos de un año de la última llegada, independientemente de la forma en la que se entró al país. Víctimas de trata y otros crímenes: este proceso estar abierto para quienes tienen una visa de No Inmigrante T o U.

y otros crímenes: este proceso estar abierto para quienes tienen una visa de No Inmigrante T o U. Víctimas de abusos : cónyuges, hijos o menores de edad que han sufrido violencia pueden optar por esta vía.

: cónyuges, hijos o menores de edad que han sufrido violencia pueden optar por esta vía. A través de registro: se puede ser elegible para recibir una tarjeta de residente permanente si se ha residido continuamente en Estados Unidos desde antes del 1º de enero de 1972.

El Uscis señala que se puede solicitar un cambio de estatus de no inmigrante, siempre y cuando el peticionario haya sido admitido legalmente en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, si ese estatus sigue siendo válido, el solicitante no ha violado las condiciones de su estancia, y no cometió ningún delito que lo haga inelegible.

