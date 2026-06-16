El muro fronterizo avanza sobre Texas: cientos de familias cerca del río Bravo podrían perder sus tierras

La administración Trump intensifica la presión sobre los propietarios en la región de Big Bend de Texas para consolidar la construcción del muro fronterizo. Cerca de 400 familias enfrentan la posible expropiación forzosa de sus terrenos tras recibir notificaciones oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El plan para extender el muro fronterizo en el río Grande

El gobierno federal tiene una estrategia sobre el tipo de barreras a instalar en esta zona montañosa y accidentada del Estado de la Estrella Solitaria. Según AP, funcionarios federales adjudicaron contratos multimillonarios.

La CBP confirmó un contrato para construir nuevo muro fronterizo en una zona con altos intentos de ingreso ilegal Facebook US Border Patrol, Tucson Sector

En ese marco, los contratistas solicitan actualmente acceso a parcelas privadas para efectuar estudios topográficos. Este plan contempla la creación de caminos, el uso intensivo de agua para trabajadores y la instalación de diversas estructuras de seguridad.

La CBP justifica estas medidas al calificar a la región como una zona de alta actividad migratoria y tráfico de drogas. Por su parte, representantes legislativos intentaron frenar la construcción de estas barreras sin obtener éxito en el comité de la Cámara de Representantes.

Las acciones gubernamentales provocan incertidumbre entre los residentes que dependen de la ribera del río para sus actividades económicas y estilo de vida. La expropiación de tierras agrícolas amenaza con interrumpir sistemas de riego vitales para el cultivo de alfalfa y la producción local.

Cómo puede afectar el muro fronterizo de Texas a los residentes de la zona

Los terratenientes, cuyos vínculos familiares se remontan a varias generaciones, expresaron una profunda preocupación ante la posible pérdida de su patrimonio. Muchos manifestaron impotencia al no tener los recursos necesarios para enfrentar legalmente al gobierno federal.

“No quiero un muro, pero si lo construyen, ¿cómo voy a luchar contra ello?”, cuestionó Adán Madrid, descendiente de una de las familias fundadoras de la región, en AP. El residente recibió una oferta de 2500 dólares por un derecho de paso bajo la advertencia de expropiación total.

Los residentes de la zona aseguran que el muro tendrá fuertes consecuencias en sus propias viviendas y negocios Matt York - AP

Otros habitantes optaron por resistirse colectivamente para proteger sus propiedades ante el avance de las máquinas. Yolanda Alvarado, vecina de la localidad de Pilares, afirmó que su generación tiene más recursos, es más vocal y, a diferencia de las anteriores, no enfrenta una barrera del idioma, según sus palabras

En tanto, Mario Peña, residente de Redford, aún no recibió notificación del CBP, pero espera recibirla porque sus vecinos de ambos lados sí fueron contactados. “Estoy dispuesto a morir para proteger mi tierra”, sentenció el propietario ante el temor por el futuro de su finca.

Contexto geográfico del Big Bend y las tensiones históricas por el muro

El sector de Big Bend abarca 77 condados de Texas y es el más extenso de toda la Patrulla Fronteriza, con 517 millas de frontera fluvial sobre el río Bravo.

A pesar de su extensión, los datos oficiales indican que esta región concentra solo el 1,3% de los cruces de migrantes registrados durante el año fiscal 2025.

La embajada de EE.UU. en México advierte sobre nuevo muro flotante

Según AP, las estadísticas muestran una tendencia a la baja en la actividad migratoria con una disminución del 74% respecto a períodos anteriores. Residentes y expertos sostienen que un muro fronterizo no es práctico y fractura los lazos comunitarios existentes entre ambos lados del río.

David Keller, arqueólogo y residente de la zona, advirtió sobre la posible destrucción de sitios históricos y artefactos indígenas no documentados. “Esto podría arruinar la esencia de este lugar”, dijo. Y agregó: “No estoy dispuesto a vivir en una jaula”.