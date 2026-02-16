En Texas: Greg Abbott apunta contra los inmigrantes en medio de su campaña de reelección y habla del muro fronterizo

En un año electoral en el que buscará renovar su mandato como gobernador de Texas, Greg Abbott habló recientemente sobre el muro fronterizo, con el objetivo de criticar a los demócratas. En una entrevista, sostuvo que son “hipócritas” por defender el derecho de estado en Minnesota luego de demandarlo por reforzar la seguridad en la frontera por su cuenta. Además, destacó el éxito de sus operaciones contra los inmigrantes indocumentados.

Greg Abbott, contra los inmigrantes

Este año, el gobernador enfrentará fechas clave para mantenerse en el puesto. Primero, el 3 de marzo buscará imponerse en las primarias, y en caso de obtener la victoria, tendrá que competir el 3 de noviembre contra el candidato del Partido Demócrata. En este contexto, apuntó contra los inmigrantes en declaraciones recientes.

En busca de su reelección en Texas, Greg Abbott apuntó contra los inmigrantes indocumentados Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Durante una entrevista con Fox News, Abbott cuestionó en primer lugar a los demócratas y los calificó de “hipócritas” por defender el derecho de estado en Minnesota frente a las acciones federales.

Según sus declaraciones, durante la administración Biden, cuando Texas intentó tomar medidas propias para manejar la inmigración en la frontera, el gobierno federal y figuras demócratas criticaron esas medidas y trataron de frenarlas.

Esto se dio en el contexto de la creación del muro fronterizo y la Operación Lone Star. De acuerdo con Abbott, este operativo derivó en una disminución de más del 85% en la inmigración ilegal en el estado y una reducción simultánea de más del 40% en las muertes por fentanilo.

“Biden obligó a Texas a tomar las riendas debido a la inseguridad que él mismo impuso en el país. Fíjense en los millones de personas que han cruzado la frontera ilegalmente. “Fíjense en los criminales, violadores y asesinos que entraron a Houston, Texas, y a los que Joe Biden les permitió la entrada”, expresó.

La embajada de EE.UU. en México advierte sobre nuevo muro flotante

En esa línea, diferenció: “Lo que vemos en Minnesota es un caos total, una anarquía total, porque lo que hacen no es intentar hacer cumplir la ley; tratan de interferir con su aplicación”. El Estado de la Estrella del Norte fue escenario de diversas redadas de inmigración en los últimos meses. Entre estos operativos, se registraron dos muertes de ciudadanos estadounidenses.

Además, el gobernador republicano también remarcó que los demócratas “defienden las políticas de fronteras abiertas”, mientras su administración apunta a “cerrar la frontera, hacer cumplir las leyes de inmigración y no dejar entrar a la gente ilegalmente”.

En Texas: Greg Abbott en busca de la reelección

Como en el Estado de la Estrella Solitaria no hay límites de mandatos, Abbott tiene la posibilidad de buscar una nueva reelección, luego de tres periodos consecutivos. De acuerdo con Fox News, el gobernador basa su campaña para este año en algunos aspectos clave:

Limitar el crecimiento del gasto de los gobiernos locales al incremento de la población o la inflación.

al incremento de la población o la inflación. Exigir la aprobación de dos tercios de los electores para los aumentos de los impuestos a la propiedad .

. Permitir que los votantes inicien elecciones de reducción con un umbral de petición del 15% .

. Limitar el crecimiento de la tasación de viviendas al 3% y ampliar ese límite a todas las propiedades.

y ampliar ese límite a todas las propiedades. Exigir tasaciones solo cada cinco años .

. Promover una enmienda constitucional que permita a los votantes eliminar los impuestos a la propiedad de los distritos escolares para los propietarios de viviendas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, propone recortes en los impuestos en busca de la reelección Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Cómo se prepara Abbott para la reelección en Texas

Si bien los números históricos favorecen a Abbott en un estado tradicionalmente republicano, los próximos comicios presentan un desafío particular. Esto se debe a la reciente victoria del Partido Republicano por el Distrito 9 del Senado, un golpe electoral que refleja un cambio de intención entre los votantes.

Además, el gobernador mantiene un estrecho margen en las últimas encuestas. El sondeo más reciente, elaborado por Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, mostró a Abbott con una ventaja del 49% sobre el 42% de la demócrata Gina Hinojosa.

En Texas, Greg Abbott lleva una estrecha ventaja del 7% sobre la demócrata Hinojosa Rep. Gina Hinojosa / Facebook Greg Abbott

En medio de una campaña feroz, la candidata demócrata criticó en redes sociales recientemente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). "El ICE está sembrando el caos y el terror. Necesitamos un gobernador que se pronuncie contra la brutalidad y defienda los valores estadounidenses y a la gente de Texas“, escribió.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

En un panorama que presenta un marcado choque de ideas, los votantes definirán al próximo gobernador tejano en los comicios generales del 3 de noviembre.