En Texas: la casa prefabricada donde vive Elon Musk por la que dejó su mansión en California

Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, pasó de vivir en una mansión histórica de unas 16.000 pies cuadrados (más de 1.400 m²) en Hillsborough, en el área de la bahía de San Francisco, a instalarse en una casa prefabricada de unos 37 m² dentro de los terrenos de SpaceX en Boca Chica, Texas. Esa última propiedad en California, levantada en 1912 sobre un terreno de unas 47 acres, se vendió en diciembre de 2021 por alrededor de US$30 millones, lo que completó su promesa de desprenderse de sus casas en el estado. Mientras reduce su huella inmobiliaria, Musk consolida también el movimiento de sus empresas clave hacia Texas, donde ya había llevado la planta principal de Tesla y donde ahora concentra la expansión de SpaceX.

La última mansión de Musk en California vs. su tiny house en Texas

La casa de Hillsborough estaba ubicada sobre Crystal Springs Road, en una zona residencial exclusiva de la península de San Francisco, y funcionó durante años como la principal residencia de Musk en California.

Según el aviso de venta citado por medios locales como The Sacramento Bee y SFGATE, la propiedad contaba con seis dormitorios y diez baños, con amplios jardines, biblioteca, salas de recepción y vistas a la bahía.

Uno de los elegantes ambientes de la mansión vendida por Elon Musk en 2021 Daily Mail

El inmueble se listó en junio de 2021 por US$37,5 millones, pero finalmente se cerró la operación a comienzos de diciembre de ese año por unos US$30–32 millones, de acuerdo con registros de MLS y reportes locales.

Con esa venta, Musk se desprendió de su último inmueble residencial en la zona de la bahía, después de haber anunciado en 2020 que vendería casi todas sus casas como parte de una decisión personal de “no poseer vivienda”.

Cómo es la tiny house de 37 m² donde Elon Musk vive en Texas

Tras la salida de California, Musk se mudó a una pequeña casa prefabricada en Boca Chica, al sur de Texas, donde SpaceX desarrolla su sitio de lanzamientos Starbase.

Elon Musk, el primer trillonario de la historia, ha declarado que cambió mansiones por una casa prefabricada de 37 m²; descubre cómo es la propiedad. boxabl.com

Se trata de una unidad prefabricada de unos 400 pies cuadrados (aproximadamente 37 m²), valorada en alrededor de US$50.000, que funciona como una especie de estudio con sala de estar, área de dormitorio, cocina y baño completo en un único ambiente.

La estructura es un módulo compacto fabricado por la startup de vivienda Boxabl, que promociona este tipo de casas como unidades plegables que se transportan en camión y se despliegan en el lugar de instalación.

El interior de la casa prefabricada de Elon Musk en Texas está resuelto como un pequeño departamento: cocina equipada, espacio para una cama doble, zona de comedor y un baño con bañera o ducha, todo dentro de un diseño pensado para maximizar el uso del espacio reducido.

Elon Musk, el primer trillonario de la historia, ha declarado que cambió mansiones por una casa prefabricada de 37 m²; descubre cómo es la propiedad. boxabl.com

Musk llegó a describir en X que su “casa principal” en Boca Chica es una vivienda de unos US$50.000 que alquila a SpaceX, lo que refuerza el mensaje de que prioriza destinar capital a sus compañías antes que a propiedades personales.

De Silicon Valley a Texas: la mudanza del multimillonario y sus empresas

La decisión de Musk de dejar California no fue solo personal, sino también empresarial: en 2021 Tesla trasladó formalmente su sede de Palo Alto a Austin, Texas, y en 2024 el empresario anunció que moverá también las sedes de SpaceX y X (antes Twitter) desde Hawthorne y San Francisco a Texas.

En mensajes públicos, Musk señaló la carga impositiva y el clima regulatorio de California como parte de sus motivos, mientras que destacó la posibilidad de ampliar operaciones industriales y espaciales en Texas, tanto en Austin como en Starbase.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.