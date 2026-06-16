Elon Musk, el primer trillonario de la historia: cambió mansiones por una casa prefabricada de 37 m²

Elon Musk hizo historia al convertirse en el primer trillonario del mundo. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su fortuna alcanzó aproximadamente US$1,05 billones tras la salida a bolsa de SpaceX en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, años antes de este hito sin precedentes, el empresario declaró haber tomado una decisión inusual para alguien que amasó una de las mayores fortunas del mundo: vender una gran parte de sus propiedades inmobiliarias y mudarse a una pequeña casa prefabricada.

Elon Musk vendió una gran parte de sus propiedades inmobiliarias y se mudó a una casa prefabricada boxabl.com

En 2021, el empresario decidió intercambiar parte de su patrimonio inmobiliario por una casa prefabricada valorada en US$50.000. En aquel entonces, descrito como el tercer hombre más rico del mundo y director ejecutivo de SpaceX y Tesla, el multimillonario declaró que buscaba un estilo de vida más sencillo, acorde con el minimalismo.

La residencia elegida por Musk fue una Boxabl Casita, un modelo prefabricado de 37 metros cuadrados ubicado en las instalaciones de pruebas de SpaceX en Boca Chica, Texas, Estados Unidos. Se mudó allí acompañado de su entonces esposa, la cantante Grimes, y el hijo menor de la pareja, X Æ A-XII.

La residencia elegida por Musk fue una Boxabl Casita, un modelo prefabricado de 37 metros cuadrado boxabl.com

La casa cuenta con sala de estar, dormitorio, cocina y baño. Según información del sitio web Teslarati, la estructura es tan ligera que puede ser remolcada por un Tesla Model X.

La propiedad está ubicada cerca del área donde SpaceX estaba desarrollando el cohete gigante Super Heavy, uno de los principales proyectos de la compañía en ese momento.

El cambio se produjo después de que Musk anunciara en 2020, a través de su perfil de Twitter, su intención de vender casi todos sus bienes inmuebles. Según dijo, el objetivo era adoptar una vida sencilla, con un estilo minimalista y sin lujos.

Desde entonces, el empresario se deshizo de varias propiedades. Cuatro casas contiguas ubicadas en Bel Air, California, se vendieron por US$61,8 millones. Además, otras dos propiedades generaron ventas por US$36 millones. Musk vendió una casa valorada en US$4 millones en 2019.

El empresario se deshizo de varias propiedades boxabl.com

El interés por cómo vive el empresario cobró nuevo impulso después de que Musk lograra una hazaña sin precedentes en el mundo de los negocios. Según Bloomberg, el alza de las acciones de SpaceX en su primer día de cotización en la Bolsa de Nueva York incrementó su fortuna a aproximadamente US$1,05 billones.

No existe información pública que confirme si Elon continúa pasando la mayor parte del tiempo en la misma residencia actualmente.

Una fortuna que crece

Las acciones de la compañía espacial debutaron a US$150, un aumento del 11% con respecto al precio fijado en la oferta pública inicial. Con esto, SpaceX alcanza una valoración aproximada de US$2 billones, consolidando su posición entre las empresas más valiosas del planeta.

Según datos presentados por Bloomberg, la fortuna de Musk supera ahora la suma de las fortunas de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. En conjunto, sus fortunas se estiman en alrededor de US$849.000 millones.

La oferta pública inicial de SpaceX también hizo historia en el mercado financiero. La operación recaudó US$75.000 millones, convirtiéndose en la mayor OPI jamás realizada en Estados Unidos.

Fundada por Musk, SpaceX se transformó a lo largo de los años en un líder mundial en el mercado de lanzamientos orbitales. La compañía también expandió su negocio a través de Starlink, un servicio de internet satelital que amplió significativamente su presencia en el sector de la infraestructura tecnológica.

En 2021, la empresa estaba valorada en aproximadamente US$100.000 millones. Tras su salida a la bolsa, su capitalización bursátil alcanzó aproximadamente los US$2 billones. Este crecimiento se atribuye, en parte, al aumento del interés de los inversores en áreas como la inteligencia artificial, la exploración espacial y las tecnologías consideradas estratégicas para las próximas décadas.

La participación de Musk en SpaceX representa más del 70% de su fortuna. Si bien su patrimonio neto superó la cifra simbólica de US$1 billón, la mayor parte de su riqueza sigue concentrada en acciones de empresas bajo su influencia, como SpaceX, Tesla, X y xAI.

El aumento de su riqueza se produjo a pesar de las controversias que marcaron los últimos años de la carrera del empresario, incluyendo disputas legales relacionadas con su remuneración en Tesla, críticas en torno a la compra de Twitter —posteriormente rebautizada como X— y dudas sobre sus actividades políticas en Estados Unidos.

Según Bloomberg, hace menos de una década, la fortuna del empresario superó por primera vez los US$100.000 millones. Desde entonces, la valoración de Tesla y la expansión de SpaceX impulsaron récords consecutivos.

La magnitud de esta riqueza resulta sorprendente si se compara con las economías de países enteros. Una fortuna de un billón de dólares equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto anual de Suiza.