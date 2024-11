Es médico en Texas, criticó una medida sobre inmigrantes en hospitales y Abott lo cruzó en duros términos

El cardiólogo Tony Pastor, residente en Houston, Texas, alzó su voz en redes sociales contra una nueva política migratoria impulsada por el gobernador Greg Abbott, que obliga a los hospitales a preguntar por el status migratorio de sus pacientes antes de ser atendidos. En un video publicado en TikTok, que ya acumula más de 1,2 millones de reproducciones, el médico explicó que no es obligatorio responder esa pregunta.

Según contó el cardiólogo especializado en cardiopatías congénitas de adultos en el Hospital Infantil de Texas, la Orden Ejecutiva promovida por Abbott en agosto pasado dejó a todos los médicos y proveedores muy incómodos: “Nadie nos ha dicho qué van a hacer las personas con esta información. Con la dirección en que se mueve el país, me preocupa que esta sea información que usen para deportar a las personas”.

“Tal vez solo sea un elemento disuasivo para intentar que las personas sin documentación no vengan a los hospitales, pero incluso si esa es la motivación, está realmente mal. Legalmente, nos dijeron que la gente no tiene que responder realmente a la pregunta, pero nadie les está diciendo eso”, explicó Pastor.

Por eso, el médico llamó a no contestar ese apartado de la encuesta: “¿No sería increíble si todos los que llegan no respondieran esa pregunta y realmente arruinaran cualquier dato que estén buscando?”.

Detalles de la medida migratoria de Greg Abbott en los hospitales de Texas

A partir del 1° de noviembre pasado, según indicó el comunicado oficial de la Oficina del Gobernador de Texas, los hospitales del estado están obligados a preguntar a los pacientes si se encuentran legalmente en los Estados Unidos y a registrar los costos asociados al tratamiento de personas sin estatus legal. “

Debido a las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, Texas ha tenido que asumir los costos médicos de las personas que están ilegalmente en el estado”, declaró Abbott.

La Orden Ejecutiva que instruye a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) a recopilar información sobre los inmigrantes indocumentados que utilizan los hospitales públicos de Texas para atención médica de internación y emergencias.

Luego, con esa información, la HHSC también deberá presentar un informe anual al gobernador y a la Legislatura de Texas detallando todos los costos de atención médica de internación y emergencias para extranjeros ilegales, con el fin de que el estado busque el reembolso por parte del gobierno federal.

Estos informes, que los hospitales no están obligados a entregar hasta marzo, deberán incluir un desglose de visitas de pacientes ambulatorios y de emergencia, especificando si son ciudadanos, residentes legales o si carecen de estatus legal. “Los texanos no deberían cargar con la responsabilidad financiera de apoyar la atención médica para inmigrantes indocumentados”, concluyó Abbott en el comunicado.

La dura respuesta de Greg Abbott al médico: “Habrá consecuencias”.

Según informó Associated Press, no se pedirá información personal, como nombres de los pacientes, según un borrador inicial del sistema de reporte diseñado por las autoridades estatales. De todos modos, esta política generó críticas por el posible impacto en las comunidades inmigrantes, quienes podrían temer acudir a los centros de salud. “Deberías ir a un hospital si estás enfermo. Deberías recibir atención médica si estás enfermo”, enfatizó Pastor en su viral video de Tik Tok.

Sin embargo, las declaraciones del médico cardiólogo no fueron ignoradas por el propio gobernador de Texas, quien amenazó en su cuenta de X: “Hola, Texas Children’s Hospital y Baylor College of Medicine. Este médico está poniendo en riesgo su financiación de Medicaid y Medicare. Será mejor que lo piensen dos veces y tengan un historial impecable. Habrá consecuencias por no cumplir con la ley de la Orden”.

Por su parte, el Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio publicó un flyer respaldando la declaración de Pastor: “No tienes que responder a la pregunta sobre ciudadanía si no quieres. Tu respuesta no afectará tu atención; no se te negará el servicio. Tienes derecho a recibir atención que salve tu vida, independientemente de tu ciudadanía o estatus migratorio”.