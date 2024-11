Así refuerza Greg Abbot sus medidas contra la inmigración ilegal, ahora que ganó Trump

Luego del triunfo en las elecciones de Donald Trump sobre Kamala Harris, el gobernador de Texas, Greg Abbott, también republicano, comenzó a tomar medidas para frenar la migración ilegal a Estados Unidos. En esta ocasión, en línea con la agenda del presidente electo, envió a soldados de la Guardia Nacional de Texas a reforzar las barreras de la frontera sur con alambre de púas.

“Soldados de la Guardia Nacional de Texas trabajan con la Guardia Nacional de Louisiana para reforzar las barreras con alambre de púas a lo largo de la frontera sur. Junto con nuestros estados socios, Texas continúa disuadiendo y repeliendo la inmigración ilegal a nuestro estado y país”, publicó el gobernador en su cuenta de X (ex Twitter).

Soldados de la Guardia Nacional de Texas están reforzando las barreras con alambre de púas a lo largo de la frontera sur X (@GregAbbott_TX)

Más refuerzos en la frontera sur de Texas

Un día antes de anunciar el refuerzo con alambres de púa en la frontera sur de Texas, el gobernador Abbott mostró, a través de su cuenta de X, otro de los trabajos que realiza la Guardia Nacional de Texas sobre la frontera: la Operation Lone Star (Operación Estrella Solitaria).

El gobernador Abbott mostró, a través de su cuenta de X, algunas imágenes de la Operación Lone Star X (@GregAbbott_TX)

“Los equipos de drones de la Operación Lone Star se preparan para las operaciones de vuelo en la frontera. Los soldados de la Guardia Nacional de Texas utilizan tecnología de drones para ayudar a las fuerzas del orden a detener y arrestar a inmigrantes ilegales. Texas utilizará todas las herramientas y estrategias para acabar con la inmigración ilegal”, twitteó el gobernador.

En 2021, Greg Abbott puso en funcionamiento la Operation Lone Star, que busca contrarrestar el aumento de la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de drogas y el tráfico de personas. Durante el lanzamiento del programa, el gobernador cruzó con dureza al presidente Joe Biden por sus políticas migratorias. “A él no le importan los estadounidenses, le importan más las personas que no son de este país”, sostuvo Abbott en aquel entonces, según consignó The Texas Tribune.

La agenda de Donald Trump respecto a la inmigración ilegal: “Deportación masiva”

En abril de este año, en una entrevista con la revista Time, y también en más de una ocasión durante la campaña, Trump prometió que, si ganaba las elecciones nuevamente, iba a realizar “la mayor operación de deportación masiva de la historia de Estados Unidos” y que planeaba utilizar a las fuerzas de seguridad locales, e incluso a los militares de ser necesario, para lograr ese cometido.

En esa entrevista, el ahora presidente electo describió como focos del problema a algunas ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. “Vamos a empezar absolutamente con los criminales que están llegando en números que nunca hemos visto antes. Tenemos una nueva categoría de delincuencia, se llama delincuencia migrante”, señaló.

ARCHIVO - Migrantes esperan junto a una valla fronteriza bajo la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. (AP Foto/Andres Leighton) Andres Leighton - FR171260 AP

Por otro lado, también en relación a la agenda migratoria, Trump amenazó en un acto en Carolina del Norte a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con imponer inmediatamente un arancel del 25%, que podría subir hasta un 100%, a todos los productos que lleguen desde el país azteca “si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a EE.UU.”.

¿Puede Trump usar al ejército contra los inmigrantes ilegales?

En su entrevista con la revista Time, Trump aclaró advirtió que no tendría problema en usar a los militares si considera que “las cosas se están saliendo de control”. Luego, desarrolló la idea: “Tenemos una situación diferente. Tenemos millones de personas ahora que no teníamos hace dos años. Tenemos que tener seguridad en nuestro país. Tenemos que tener ley y orden en nuestro país”.

Sin embargo, no sería tan sencillo de hacer, ya que existe Ley Posse Comitatus, una norma federal de más de casi 150 años que impide usar al personal militar y a las unidades de la Guardia Nacional contra civiles. Esto implicará un impedimento legal para utilizar a las fuerzas militares contra inmigrantes en Estados Unidos.

De todos modos, ante esta situación, Trump respondió: “Bueno, estos no son civiles, son personas que no están legalmente en el país. Esto es una invasión a nuestro país. Una invasión como probablemente ningún país ha visto antes”.