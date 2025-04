Real ID el 7 de mayo: cómo viajar en avión desde Texas a partir del momento en que la ley entre en vigor

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció la implementación inminente de las medidas de cumplimiento de la Ley Real ID en los puntos de control de los aeropuertos en todo el país. Ante la llegada de la fecha límite del 7 de mayo, muchos se preguntan cómo viajar en avión cuando la legislación entre en vigor.

“Enfrentarán demoras”: autoridades advierten a viajeros de Texas

El pasado lunes 14 de abril, funcionarios de la TSA y del Aeropuerto de Austin realizaron una conferencia de prensa para recordar a los viajeros que sin una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con la norma federal, enfrentarán demoras en sus abordajes mientras se verifican sus identidades.

Los agentes de la TSA son los encargados de verificar la identidad de un pasajero antes de abordar un avión Facebook TSA

“Sabemos que el 2% de los texanos no tienen una identificación que cumpla con Real ID, y sabemos que el 20% de los estadounidenses en todo el país no tienen una identificación que cumpla”, dijo Sam Haynes, subdirector de comunicaciones y marketing del aeropuerto de Austin.

El funcionario añadió que los residentes de Texas que renovaron su licencia o identificación estatal desde 2016, es probable que ya esté listo para continuar y tenga una credencial compatible.

Así se identifica una Real ID de Texas

Texas ha implementado todos los estándares de seguridad requeridos por la ley federal y comenzó a emitir las identificaciones en octubre de 2016. Para distinguirlas, se colocó un círculo dorado con una estrella insertada ubicada en la esquina superior derecha de la tarjeta.

La Real ID tiene un distintivo en la parte superior derecha de la tarjeta, en el caso de Texas es una estrella Facebook Texas Department of Public Safety

El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) señala que, si el residente obtuvo la credencial el 10 de octubre de 2016 o después y ve una estrella dorada, ya tiene una tarjeta que cumple con la ley federal y no es necesario que realice ninguna otra acción.

¿Qué documentos se pueden utilizar para viajar en lugar de la Real ID?

El próximo 7 de mayo de 2025, la TSA dejará de aceptar licencias estatales que no cumplan con la normativa en los controles de seguridad. Todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años deben presentar una credencial Real ID u otra identificación válida.

Estos son los documentos aceptados en los aeropuertos como identificación:

Licencia de conducir o identificación emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente (green card).

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC).

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Credencial de marino mercante de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC).

Los viajeros con una identificación que no cumple con la Real ID enfrentarán medidas de control adicionales y posibles retrasos en el viaje Idaho Transportation Department

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señala que las licencias de conducir mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés) también son documentos aceptables para cruzar la frontera y alternativas para fines federales oficiales.

Las EDL son emitidas por los estados de:

Michigan

Minnesota

New York

Vermont

Washington

Qué pasa si no tengo una identificación aceptable para viajar en avión

La TSA explica que en caso de que un viajero llegue al aeropuerto sin una identificación aceptable, ya sea por perdida, robo o cualquier otro motivo, es posible que aún se le permita volar.

Para que se le apruebe subir al avión, un agente le pedirá completar un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como: nombre y dirección actual. “Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad, donde puede estar sujeto a controles adicionales”, precisa.

Actualmente, el 81% de los viajeros en los puntos de control de la TSA presentan una identificación válida, advirtió la agencia TSA

La agencia agrega que al viajero no se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de comprobación o no se puede confirmar su identidad.

En un comunicado, la agencia indicó que, actualmente, el 81% de los viajeros en los puntos de control presentan una identificación válida, incluida una Real ID. Advirtió que continuará con la implementación de medidas de revisión adicionales para quienes no la tengan hasta que deje de considerarse una vulnerabilidad de seguridad.