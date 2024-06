Greg Abbott cruzó a Joe Biden por el bloqueo fronterizo en Texas: “Esto es manipulación”

Escuchar

Tras la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de establecer un mecanismo para cerrar la frontera con México cuando se superen los 2500 cruces diarios durante una semana, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, apuntó contra el mandatario. En sus declaraciones, lo acusó de “manipular” a los estadounidenses y de empeorar la crisis fronteriza.

El gobernador de Texas condenó las propuestas fronterizas del presidente Biden Facebook Greg Abbott

En un comunicado oficial, Abbott sostuvo: “El anuncio de hoy no es más que una cortina de humo para las fracasadas políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Esta orden ejecutiva no hará otra cosa que promover una invasión en nuestro país, invitando a miles de inmigrantes ilegales no verificados a cruzar la frontera todos los días, exactamente lo contrario de cerrar la frontera”.

Ahora, en conversación con Fox News, el gobernador texano señaló que no hay “ninguna ralentización del cruce de personas por la frontera” y que, de hecho, “se está acelerando”. Posteriormente, planteó: “Es manipulación a nuestros conciudadanos estadounidenses cuando Biden se levanta y dice que esto va a detener a la gente de venir a la frontera, cuando dice que va a asegurar la frontera. Está empeorando los cruces ilegales de la frontera”.

Cómo es la medida de Biden para cerrar la frontera con México

La orden ejecutiva de Biden consiste en cerrar completa y temporalmente la frontera entre México y EE.UU. para casos de asilo, en el momento en que las autoridades registren más de 2500 detenciones diarias por cruces ilegales durante una semana. Asimismo, esta restricción se suspenderá si bajan a menos de 1500 en el mismo lapso y dos semanas más tarde luego de ubicarse por debajo de este umbral.

Abbott recorrió la frontera junto al expresidente y candidato presidencial Donald Trump en febrero de 2024 Eric Gay - AP

Sin embargo, cabe destacar que esta medida afecta únicamente a los ingresos por asilo al país norteamericano. En ese sentido, Abbott remarcó: “Cuando se llega a ese número de 2500 personas que cruzan la frontera al día que él dice que permitirá, pero solo entonces detiene el proceso de asilo. Cuando detiene el proceso de asilo, no hay nada que Biden esté haciendo que realmente impida que nadie más cruce la frontera. No hay ningún tipo de mecanismo de aplicación”.

El gobernador republicano afirmó que, por el contrario, Biden “autoriza a más personas a cruzar la frontera ilegalmente”.

La orden ejecutiva de Biden busca cerrar completa y temporalmente la frontera con México cuando se sobrepasen los 2500 cruces ilegales diarios Daniel Cole - AP Pool

¿Qué dice el gobierno de Biden sobre el cierre de fronteras?

La administración Biden asegura que esta medida hará que sea más fácil para los oficiales de inmigración expulsar a aquellos que no son elegibles para quedarse y reducirán la carga a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

En tanto, aquellos inmigrantes que crucen la frontera como indocumentados solo serán escuchados por un funcionario si manifiestan temor de volver a su país. Además, quienes sean expulsados recibirán una prohibición especial de cinco años para acceder nuevamente a EE.UU.

Las críticas de Abbott no son nuevas y se dan en el marco de una fuerte reacción de los gobernadores republicanos de EE.UU. en contra de Biden y ante la crisis migratoria. “Durante tres años, el presidente ha mentido sobre la existencia de la crisis fronteriza, ha desviado la culpa al Congreso y ahora se contradice al emitir una irresponsable orden ejecutiva meses antes del día de las elecciones”, aseveró el mandatario local en su comunicado oficial.

LA NACION