Revelan detalles escalofriantes de cómo Savannah Kriger mató a su hijo para vengarse de su ex: “Pidió que le dijera adiós papá”

En marzo, un caso estremeció a la comunidad en San Antonio, Texas, cuando se dio a conocer que una madre asesinó a su hijo antes de suicidarse. Los cuerpos fueron encontrados en un parque, en medio de una batalla legal entre los padres por la custodia del menor. Recientemente, las autoridades revelaron más detalles escalofriantes.

La mujer, identificada como Savannah Kriger, filmó un video en el que le pidió al pequeño, llamado Kaiden, que “le dijera adiós a su padre”.

Savannah Kriger filmó un video de 21 segundos en donde le pidió a su hijo que se despidiera de su papá Facebook/Bexar County Sheriff's Office

Según se reveló en una conferencia de prensa del Sheriff del condado Bexar, Javier Salazar, en un video se ve a Savannah sentada en una zanja de drenaje en el parque Tom Slick, donde horas más tarde fueron encontrados los cadáveres con un disparo en la cabeza. El hallazgo se produjo un día antes de la audiencia en donde se definiría quién iba a hacerse cargo de la custodia del niño.

En su relato, las autoridades describieron las imágenes del video: luego de pedirle al niño, identificado como Kaiden Kriger, que se despidiera, la mujer le dio un beso y se disculpó con él. “No hay nada gráfico en el video, pero parece bastante claro cuáles eran sus intenciones en ese momento”, expresó el sheriff Salazar, y agregó: “Es bastante obvio lo que está a punto de suceder en el video”.

Tras los análisis forenses, la muerte ya había sido clasificada como un caso de homicidio-suicidio. No obstante, la opción fue inicialmente rechazada por los familiares de la mujer de 32 años.

La reconstrucción de los hechos alrededor del crimen de Kaiden en Texas

Según pudieron reconstruir las autoridades a partir de los registros de geolocalización del GPS del celular de Savannah, esta salió del estacionamiento de su trabajo en el centro de San Antonio alrededor de las 12.49 del mediodía, y condujo hacia la casa de su exmarido.

A las 13.15, llegó al domicilio ubicado en la localidad de Alamo Ranch, ingresó y rompió algunas de las pertenencias personales de su expareja, mientras él estaba en el trabajo: “Dañó varias prendas de vestir personales, muebles”, detalló el sheriff Salazar.

Las autoridades describieron que, alrededor de las 14.18, la madre fue en busca de su hijo, al que retiró de la guardería a las 14.23. Aproximadamente 15 minutos más tarde, llamó por videollamada a su exesposo. “Ahora no tienes nada a que regresar a casa, realmente no lo tienes. No tendrás nada al final del día”, le dijo Savannah, según un video que el hombre filmó desde otro celular.

El padre de Kaiden condujo a toda velocidad hasta su residencia y en el camino llamó al 911. Cuando llegó a su domicilio, tomó fotografías de los destrozos. Según los registros, la mujer intentó comunicarse con él nuevamente a las 15.19 y le envió un último mensaje de texto que decía: “Dile adiós a tu hijo”.

En la propiedad, la policía halló vestidos de novia y retratos de boda con agujeros de bala expuestos en la cama. En la conferencia de prensa, el sheriff confirmó que los casquillos de bala encontrados en su casa coincidían con los hallados con el arma junto al cadáver de ambos en el parque.

