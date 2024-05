El trasfondo de la pelea entre Pedro Sánchez y Javier Milei: el apoyo a Sergio Massa, las acusaciones de “sustancias” y otras frases que desataron la crisis diplomática

Escuchar

La relación entre el presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez, se tensionó en las últimas horas luego de que el mandatario argentino tratara de “corrupta” a la esposa de Sánchez. Sin embargo, se trata de un nuevo capítulo en la relación entre ambos, que data de meses atrás, incluso desde antes que el economista libertario llegara a la Casa Rosada.

Tras el discurso de Milei en el evento de partidos de derecha europeas Europa Viva 24, organizado por Vox, el gobierno del país europeo llamó a consulta a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y le exigió a Milei que pida disculpas. No obstante, desde el gobierno nacional afirman que el Presidente no se disculpará. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue aún más lejos y en diálogo con LN+ retrucó: “ Pedro Sánchez le debería pedir disculpas ”.

Uno de los primeros cruces surgió previo a las elecciones nacionales que se dirimieron entre Sergio Massa y Javier Milei. Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tomó una clara posición respecto a quién prefería que ganara los escrutinios en el balotaje de noviembre y llamó a votar por el entonces candidato de Unión por la Patria. “Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia; y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas”, dijo, sobre el exministro de Economía.

Unos días más tarde, se expresó en el mismo tono durante el debate de investidura en el Congreso de España. Allí, hizo mención a las elecciones argentinas y esta vez, nombró directamente a Milei: “Este mismo domingo va a haber elecciones en la Argentina. Ojalá que gane Massa y no gane Milei”.

Como respuesta, el 15 de noviembre, tras las pronunciaciones de Sánchez, Milei puso en duda el sistema español que el gobierno de Alberto Fernández había contratado para el recuento de votos. Lo hizo a través de sugestivos likes y retuits que ponían el grito en el cielo por la empresa que realizaría el recuento provisional de las elecciones. Se trataba de la española Indra. Es “amiga de Pedro Sánchez”, decía uno de los posteos que el referente de LLA mencionó compartió.

A fines de noviembre, ya con la elección argentina consumada, Sánchez volvió a referirse al flamante presidente electo, y tras obtener su propia reelección en España, expresó: “Nosotros sí tenemos un proyecto para España. La derecha y la ultraderecha solamente tienen insultos para la mitad de España (...) No va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Wilders, ni Feijóo ni Abascal”.

Tras un mes de calma, en enero, volvió a encresparse la relación entre Milei y Sánchez. En su discurso en el World Economic Forum de Davos, Milei hizo una férrea defensa del capitalismo de libre empresa y advirtió que Occidente “está en peligro” por el avance del socialismo. Sin nombrar al presidente español, remarcó que “el socialismo es un modelo empobrecedor que fracasó”. Los dichos no fueron bien recibidos en el Partido Socialista Obrero Español.

Como respuesta a las críticas de Milei, Sánchez realizó un discurso opuesto a lo expresado por el argentino. Otra vez, no hubo menciones directas: “Los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan. Que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido. Y que, cuando colaboramos y estamos juntos, somos más fuertes”.

Tras el foro de Davos, Sánchez se reunió con el expresidente Alberto Fernández, que viajó a España junto a su familia. Durante la reunión, se deslizaron críticas hacia el jefe de Estado argentino el cual se reunió en cambio con Santiago Abascal, el líder de VOX.

Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos Gian Ehrenzeller - Keystone

A fines de abril y en las primera semanas de mayo los cruces se reflotaron tras las declaraciones del ministro de Transporte de España, Óscar Puente, quien acusó al Presidente de “ingerir sustancias”. El exabrupto del funcionario fue durante un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la misma forma se expresaron otros funcionarios del gobierno español sobre Milei.

El gobierno argentino emitió un duro comunicado contra el gobierno español: “El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”.

Esta misma semana, en medio del viaje de Milei a España otra vez se originaron tensiones con el oficialismo de ese país, pero en esta ocasión escaló hasta la más alta esfera del gobierno. Pedro Sánchez cargó directamente contra el economista durante un mitin en Barcelona. “En España se está reuniendo la internacional ultraderechista. Porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de los derechos de las mujeres, de equiparar la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de la Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista... Eso es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, también en otras partes de Europa”, introdujo Sánchez.

Y fue tras eso que marcó: “¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Porque representamos como sociedad, no como gobierno, todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado de libertad fuerte, la democracia”.

Milei no tardó en responder el fuego cruzado y exclamó: “Debe ser que no se anima el señor Pedro Sánchez a tener un cara a cara conmigo. Qué pretende, adhiriendo a ideas tan aberrantes como el socialismo que han sido un fracaso en lo económico, lo social o cultural, y mataron a 150 millones de seres humanos tenga la altura intelectual de poder debatir media idea conmigo. Olvídate, no existe”.

En las últimas horas, durante su esperada participación en la cumbre Europa Viva 24 Milei apuntó contra su par español y se refirió irónicamente al escándalo por tráfico de influencias y corrupción en negocios del ámbito privado que involucró a la primera dama, Begoña Gómez. “Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo el mandatario.

