La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines ha sido uno de los eventos más misteriosos de la aviación mundial, que podría ser resuelto después de 10 años por una compañía de Texas. La empresa de robótica marina Ocean Infinity, con sede en Austin, y Southampton, Reino Unido, reveló que está preparada para reanudar la búsqueda del avión que se perdió y suponen terminó en el sur del Océano Índico.

Compañía de Texas propone reanudar la búsqueda del vuelo

Oliver Plunkett, director ejecutivo de la compañía, dijo al medio local New Straits Times que ya presentaron al gobierno de Malasia una propuesta para la nueva búsqueda. En 2018, la compañía ya había realizado una exploración de tres meses que abarcó más de 100 kilómetros cuadrados, pero concluyó sin ningún nuevo descubrimiento. Agregó que desde que detuvieron la misión en 2018, se han centrado en trabajar en tecnologías para mejorar sus capacidades.

En 2018, la compañía de Texas ya había realizado una búsqueda del vuelo de Malaysia Airlines Facebook Ocean Infinity

El director de la empresa señaló que encontrar el MH370 y alguna solución de la pérdida del avión ha sido una constante en sus mentes desde que abandonaron el sur del Océano Índico en 2018. “Desde entonces, nos hemos centrado en impulsar la transformación de las operaciones en el mar; innovando con tecnología y robótica para avanzar aún más en nuestras capacidades de búsqueda en el océano”, añadió.

El medio indicó que Plunkett no divulgó detalles sobre la propuesta, ni nuevas áreas de búsqueda o las últimas pistas creíbles que justifiquen la reanudación de la búsqueda. Sin embargo, el empresario comentó que esperan pronto regresar a la exploración, apoyados por el gobierno de Malasia, a quienes les propusieron una exploración “no find, no fee”, por lo que solo tendrían que hacerles un pago si hay algún descubrimiento.

El directivo de la compañía, con sede en Texas, señaló que trabajan con muchos expertos para continuar con el análisis de los datos con la esperanza de reducir el área de rastreo. “Esta búsqueda es posiblemente la más desafiante y, de hecho, la más pertinente que existe. Hemos estado trabajando con muchos expertos, algunos fuera de Ocean Infinity”, añadió.

Oficiales de policía inspeccionan un resto del avión encontrado en la isla de La Reunión, en el Océano Índico Reuters

El gobierno de Malasia puede renovar la búsqueda del MH370

De acuerdo con Associated Press, funcionarios de Malasia dijeron que podrían renovar la búsqueda del MH370, luego de que la compañía estadounidense les propusiera una nueva exploración. El ministro de Transporte, Anthony Loke, explicó que invitaría a la empresa de robótica marina Ocean Infinity, a informarle sobre su última propuesta y que si las pruebas son creíbles, buscará la aprobación del Gabinete para firmar un nuevo contrato.

“El gobierno está firme en nuestra determinación de localizar el MH370″, comentó Loke en un acto conmemorativo que marcó el aniversario 10 de la desaparición del avión. “Realmente esperamos que la búsqueda pueda encontrar el avión y brindar la verdad a los familiares”, agregó el funcionario.

Recordatorios a 10 años de la desaparición del avión EPA

Qué le pasó al vuelo MH370 de Malaysia Airlines

El avión Boeing 777 desapareció del radar poco después de despegar el 8 de marzo de 2014. El vuelo transportaba a 239 personas, en su mayoría ciudadanos chinos, y despegó desde Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con destino a Beijing, China. Los datos satelitales mostraron que la aeronave se desvió de su trayectoria para dirigirse sobre el sur del Océano Índico, donde se cree que se estrelló.

Los escombros llegaron a las costas de África oriental y las islas del Océano Índico. Sin embargo, hasta el momento, no hay más pistas y las teorías han inundado las redes sociales, al ser uno de los misterios más comentados.