Thalía, una de las cantantes y actrices más queridas en Latinoamérica y Estados Unidos, pasó uno de los momentos más pudorosos al quedarse en ropa interior. La actriz y también esposa de Tommy Mottola, copropietario de la compañía discográfica Casablanca Records, habló acerca de la vez que se atrevió a sacarse la ropa mientras disfrutaba de unas placenteras vacaciones.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, de 51 años, recurrió a su cuenta en Instagram, como acostumbra, para contar una de sus anécdotas más simpáticas y, a la vez, vergonzosas. La intérprete de populares temas como “Amor a la mexicana” reveló que un día se tomó un momento de descanso y decidió aprovechar los rayos del sol cerca de una pileta pública, probablemente en el interior de un hotel. Entonces, con cierta confianza, pensó que sería buena idea despojarse de las prendas que llevaba puestas. Como no tenía traje de baño, dejó al descubierto su ropa interior.

Thalía luce su figura en un bikini rosa

Una vez cómoda en la pileta, las acciones no fueron bien vistas por las personas que se encontraban cerca de ella, quienes supuestamente la miraron con cierto desprecio. “Estoy en la alberca (piscina), pero me quité la camiseta y me quedé en brasier. Entonces dije ‘me vale’, a mí me vale, pero aquí como que me estaban viendo, como que ‘qué onda con esta señorita que se quitó la camisa enfrente de todos’”, narró Thalía en Instagram.

Thalía inició su carrera artística en el grupo Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche @thalía / Instagram

Luego de sentirse juzgada, contó que tuvo que salir a buscar una tienda para comprarse un traje de baño. La también empresaria dijo que optó por uno sencillo en color negro para no dejar de disfrutar del sol y la calma del lugar de descanso y, así, evitar las miradas de los demás.

Este bochornoso incidente fue tomado con humor por la cantante, quien adora usar los filtros de Instagram, ya sea de dibujos animados, de lentes de colores, corazones y hasta de simpáticos tonos de voz. Para esta ocasión, la madre de dos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, utilizó uno de anteojos dorados y aprovechó los emoticones para transmitir alegría en su narración.

Thalía comparte un bochornoso momento en redes sociales @thalia

Thalía y su cercanía en redes sociales

El éxito de Thalía entre su público se debe, entre varias razones, a que las telenovelas en las que ha participado cautivaron a millones de personas. Por ejemplo, la llamada ‘trilogía de las Marías’ la vieron mil millones de personas durante su transmisión original.

Con una comunidad de más de 20 millones de seguidores, la protagonista de María Mercedes también suele compartir sus logros profesionales, así como algunas tragedias, como la ocasión en que su casa se inundó tras el paso del huracán Ida, hace dos años.

Entre sus últimas apariciones se hizo presente en La casa de los famosos México, en la que vía virtual le deseó buena suerte a los participantes. Asimismo, hace un mes dio testimonio de su poder en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música de Billboard, donde hizo un número musical que sorprendió a todo el público.

