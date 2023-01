The Brooklyn Tower: así será el nuevo rascacielos de Nueva York, con un histórico banco en la planta baja

escuchar

Nueva York está a punto de tener un nuevo rascacielos en su horizonte. Se trata de The Brooklyn Tower, el edificio más alto construido en ese barrio, con 325 metros y un total de 93 pisos. Sus revestimientos, de vidrio y bronce en un diseño hexagonal entrelazado harán honor a una unión entre el pasado y el futuro del distrito.

The Brooklyn Tower se construye entre la avenida Flatbush y la calle Fulton, dos de las principales de esa zona. Además, utiliza el interior del histórico Dime Savings Bank of New York, como inspiración y principal vínculo con la historia.

Según detalló JDS Development Group, el desarrollo inmobiliario encargado del proyecto, en colaboración con el grupo de arquitectos Shop, el diseño es una combinación de una torre y punto de referencia, como una propuesta “más interesante y elegante” para conservar la fachada del banco. El rascacielos adopta los materiales arquitectónicos tradicionales, pero los combina con la tecnología de vanguardia.

La fachada de la torre tiene patrones repetitivos en columnas verticales. Consta de paneles alternos de acristalamiento en color negro, cobre y oro, para crear un desvanecimiento de bronce a negro, a medida que la torre se eleva hacia el cielo. Meenakshi Srinivasan, presidenta de la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York, destacó que el diseño de The Brooklyn Tower es “interesante, emocionante y respetuoso, porque se rinde a la primacía del hito”.

The Brooklyn Tower será el nuevo rascacielos que adornará Nueva York www.thebrooklyntower.com

¿Cómo será el interior de The Brooklyn Tower?

El edificio contará con 150 condominios desde el piso 53, también tendrá 400 residencias de alquiler en las primeras plantas. El diseño del interior fue obra de Gachot Studios, con materiales que combinan con la fachada en un estilo elegante, que sigue una escala de colores claros y oscuros para generar un espacio cálido. Por otra parte, en el lado inferior, habría espacio para diferentes comercios.

Las residencias de The Brooklyn Tower www.thebrooklyntower.com

The Brooklyn Tower también albergará una de las piscinas al aire libre más llamativas de la ciudad en el piso 66, que rodearán una cúpula de aire histórico, que no perderá por ello su esencia de modernidad.

Parte superior de The Brooklyn Tower www.thebrooklyntower.com

Además, habrá canchas para jugar fútbol, básquetbol y un gimnasio de última generación. Para la recreación de los residentes, la construcción contará con una pequeña sala de cine, sala de juegos para los niños, sala de billar con bar, biblioteca con espacios de trabajo, así como una sala para juntas y reuniones privadas.

“Estamos muy orgullosos del trabajo minucioso que se ha realizado para crear esta nueva torre sin precedentes, que también preserva cuidadosamente este hito histórico de Brooklyn”, dijo Michael Stern, fundador de JDS, en referencia al banco que se encuentra en la planta baja.

Para los visitantes, la torre ofrecerá un servicio de recepción las 24 horas, donde el recibimiento lo hará el valet parking. Después habrá más amenidades para mejorar la experiencia de llegada mientras se espera el alojamiento. Hasta el momento, el rascacielos sigue en construcción, pero el exterior está listo desde octubre del año pasado.

LA NACION