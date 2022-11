Tiene 14 años y por un problema de salud que sufrió con su mamá hizo un extraordinario invento científico

escuchar

El 26 de octubre Leanne Fan alcanzó su sueño. Tres años atrás había visto cómo su hermana, Kara, tocaba la campana en la Bolsa de Nueva York tras obtener una prestigiosa distinción. Cuando Leanne la acompañó, supo que aspiraba a seguir su camino. La estudiante de apenas 14 años inventó un dispositivo que detecta y trata las infecciones del oído medio de los niños y fue galardonada con el gran premio 3M Young Scientist Challenge de este año.

La alumna de octavo curso de San Diego, California, desarrolló un dispositivo portátil de bajo costo con tecnología de aprendizaje automático y terapia de luz azul. Los llamó “auriculares Finsen”, como un claro guiño a Niels Finsen, el premio Nobel que descubrió que la luz ultravioleta ayuda en las infecciones bacterianas. El invento, que detecta y trata las infecciones, ganó el primer premio en la final celebrada en St. Paul, Minnesota.

Leanne Fan, de California, logró su meta al recibir una importante distinción científica 3M/Educación de Descubrimiento

En declaraciones consignadas por San Diego Union Tribune, Leane destacó que no imaginaba que lograría alcanzar su meta: “Estaba en estado de shock. Me puse a llorar”, describió la joven de 14 años: “Estaba muy emocionada, no me lo esperaba”.

Una joven científica que siguió los pasos de su hermana

Kara Fan, la hermana de Leanne, ganó el mismo premio en 2019 con un vendaje en spray que utiliza partículas de plata microscópicas en lugar de antibióticos. El instante en el que Kara tocó la campana de la Bolsa, un honor que solo se concede a directores generales, invadió de emoción a Leanne.

David Fan, el padre de ambas, también se sumó a las celebraciones por el nuevo triunfo: “Es muy impresionante”, dijo. En tanto que su madre, Vivian Wang, quiso que el caso de sus hijas inspirara a otros a soñar en grande.

Además del título de “Mejor Científico Joven de América”, Fan también se ganó un premio de 25.000 dólares y un viaje especial. En cuanto a cómo prevé usarlo, lo primero en lo que pensó fue sushi: “Me gustaría comerlo más a menudo”, bromeó. Después aseguró que tiene previsto usar el monto para tramitar la solicitud de patente de su invento.

Como cualquier científico destacado, para esta joven hubo un detonante de su idea. En su caso, fueron las infecciones de oído que ella y su madre sufrían a menudo. Primero investigó en internet, habló con expertos y empezó a trazar el plan. No estuvo sola, su padre, quien trabaja como director de programas de software técnico, montó un laboratorio casero para sus hijas. Desde entonces, el dúo no ha parado de innovar.

El proyecto de la joven tuvo como mentor a Ross Behling, científico del laboratorio de materiales de 3M. Ambos aprovecharon Zoom para reunirse y se vieron por primera vez el mes pasado, en la final de St. Paul. El aparato que Leanne desarrolló no solo es capaz de prevenir potencialmente hasta el 60 % de la pérdida de audición en niños, sino que también pueden reproducir música. A ella le encanta que suene BTS.

Tras un arduo periodo de desarrollo, finalmente dio a conocer su presentación final en la sede de 3M, en donde destacó entre los otros ocho finalistas.

LA NACION