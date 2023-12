escuchar

Anushka Purohit tenía 10 años cuando sus papás la llevaron a una cafetería por su cumpleaños, pero la experiencia se volvió agridulce cuando vio que los empleados tiraban piezas de pan a la basura. Ese momento dejó una especie de marca en ella, que cuando se volvió adulta comenzó a desarrollar una cerveza artesanal con sus compañeros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Su “secreto” es que la producen con sobras de pan y ahora tienen una startup que ahora le deja ingresos millonarios.

“Creo que esa interacción dejó esta huella en mi mente de que a pesar de lo avanzado que es Hong Kong, como uno de los centros financieros del mundo y la increíble ciudad que es, tenemos este problema constante de desperdicio de alimentos”, dijo la emprendedora en una entrevista con LifeStyle Asia. Purohit cursó una ingeniería en el centro de estudios hongkonés y esas bases académicas le dieron la pauta para crear un producto: Breer, que es un acrónimo de “pan” y “cerveza”, en inglés.

Anushka Purohit creó una cerveza a partir de las sobras de pan de los restaurantes @breerhk / Instagram

Anushka Purohit tiene 23 años, vive en Whampoa, Hong Kong, y su cargo es directora ejecutiva y cofundadora de Breer. Su idea comenzó a tener forma en la universidad. “Cuando escuché sobre el concurso Enactus (organización sin fines de lucro que promueve el emprendimiento social), supe que quería participar. Al pensar en qué problema social quería resolver, no se me ocurrió nada más que el problema del desperdicio de alimentos”, contó a Tatler. “Una tarde estaba en Lan Kwai Fong y vi a alguien bebiendo medio litro de cerveza, y me di cuenta de que tanto el pan como la cerveza están hechos de cebada”, indicó la joven empresaria. “Así que mis amigos y yo participamos en el concurso y terminamos ganando. Con el dinero del premio, invertimos en nuestro primer lote de prueba de cerveza de pan y funcionó”.

Compraron un kit para hacer cerveza en Amazon

La empresaria y sus compañeros de clase compraron un kit para fabricar cerveza, en Amazon, el cual, tuvo un costo aproximado de US$156. Antes de comenzar con la fabricación masiva, les tomó tres semanas perfeccionar el sabor y preparar una jarra con las sobras de pan. “La cerveza no era buena cuando la probamos por primera vez, pero nos hizo darnos cuenta de que esta idea puede funcionar”, reveló a CNBC.

Tras seis meses de perfeccionar su producto, en 2020 salió al mercado Breer. En su carta de productos está la Pale e hibiscus sour y una variedad de sabores como bolo bao, piña y tartaleta de crema. La empresaria señaló que en los últimos dos años tuvieron ingresos de US$2,5 millones, además ya alcanzaron US$1,8 millones en ventas de este año y esperan US$1,2 millones en ganancias, de acuerdo con el medio citado.

“No realizaremos envíos fuera de Hong Kong, preferimos trabajar con panaderías y cervecerías locales”, señaló Purohit. “La sostenibilidad no se trata de un sacrificio. No tienes que dejar de comer carne o no tienes que dejar de conducir tu coche, puedes simplemente beber, pero elige la opción más sostenible”.

Hasta el momento, Breer no tiene ningún tipo de financiamiento por el que los fundadores hayan tenido que ceder sus acciones.