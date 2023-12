escuchar

Un escritor financiero, radicado en Vancouver, Canadá, tomó la decisión de utilizar diversas herramientas de tecnología como apoyo para realizar su trabajo. El joven, de 27 años, reveló que ChatGPT, la aplicación de inteligencia artificial que se especializa en el diálogo, le ayudó a aumentar sus ingresos, ocuparse por menos tiempo y preparase para un futuro en el que la IA pudiera hacer lo mismo que él.

Tony Dong, que escribe de forma independiente en varios medios de finanzas, ganó en 2022 más de 110 mil dólares con un trabajo de 30 horas a la semana. El canadiense explicó a Business Insider que a pesar de ser autónomo, se sentía un poco estancado. Sus opciones eran trabajar más horas o hacerlo de forma más eficiente, por lo que sentía que tenía que descubrir cómo producir más artículos en el mismo tiempo.

El uso de herramientas digitales de IA como ChatGPT podría hacer más eficiente el trabajo y a su vez aumentar los ingresos Freepik

ChatGPT y otras herramientas de IA lo ayudaron a aumentar sus ingresos

Una manera de hacer más eficiente su trabajo fue el uso de herramientas de inteligencia artificial. Ahora, Dong utiliza, además de ChatGPT, otras aplicaciones como Grammarly y Dragon Professional, que le permitieron aumentar sus ingresos en más de un 50% en este 2023. Mientras trabaja tres horas al día, siete días a la semana, su patrimonio ahora es de casi US$180 mil.

“Trabajo por la mañana; normalmente hay dos horas de escritura continua y luego otra hora de actividades diversas, desde trabajar en revisiones de mi editor o en la adquisición de clientes, y terminó al mediodía”, aseguró al medio citado.

Dong se graduó de la Universidad de Columbia en 2023, con una Maestría en Gestión de riesgos. Escribe principalmente sobre fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), para publicaciones como US News & World Report, USA Today, The Motley Fool y The Street, un trabajo que se ha hecho más rápido y eficiente gracias a las herramientas de IA.

La IA reemplazará a los escritores

El joven, de 27 años, afirmó para el medio que se prepara para un futuro en el que la IA pueda hacer exactamente lo que él hace, escribir artículos claros y concisos. “Si la IA generativa se vuelve lo suficientemente buena como para reemplazarte, lo que no podrá reemplazar es tu marca personal”, señaló.

Además, participa en seminarios web y aparece en podcasts para construir su marca y diversificar sus ingresos, lo que lo llevó también a tener su primera conferencia remunerada a principios de 2024.

Muchos se cuestionan acerca de si la Inteligencia Artificial podrá reemplazar a los escritores en un futuro FRIMU EUGEN - Freepik

La Public Relations Society of America (PRSA) explica que uno de los mayores temores en torno a la IA y a la escritura es la posibilidad de que pueda producir contenido de alta calidad de manera más eficiente que los humanos. Sin embargo, indica que esta no es capaz de alcanzar el mismo nivel de creatividad y profundidad emocional, por lo que probablemente carecerá de la perspectiva única y el toque personal.

La organización también señala que “muchos expertos creen que la IA en realidad servirá para aumentar el trabajo de los escritores humanos, en lugar de reemplazarlos”. Al proporcionarles herramientas para automatizar ciertas tareas, como en el caso de Dong.

Cómo utilizar ChatGPT y otras herramientas de tecnología

GPT-4 es el sistema más avanzado de OpenAI hasta la fecha y Dong lo utiliza durante las primeras fases de su proceso de escritura, para generar esquemas de contenido y consolidar la investigación, ya que genera enlaces a sus fuentes, para que pueda verificar fácilmente los datos. Asimismo, la aplicación construye un esquema con títulos y subtítulos, lo que le ayuda a hacer más sencilla la tarea de estructurar sus artículos.

También usa Grammarly, un asistente de escritura en línea, para ayudar con el tono y la estructura de las oraciones. “Ahorro mucho tiempo a mis editores”. De acuerdo con su experiencia, esta herramienta hace más que revisar la gramática, la puntuación y la ortografía, ya que sugiere estructuras de oraciones más fluidas. En tanto que Dragon Professional le ayuda a escribir sus artículos con su voz, ya que puede hablar por un micrófono y el programa transcribe sus palabras en un documento.