El accidente de Majo Martino con su top que casi le juega una mala pasada en vivo

escuchar

Varios son los famosos que protagonizaron algún que otro momento incómodo frente a las cámaras y este jueves fue el turno de Majo Martino. En uno de los cortes de este miércoles durante el programa de Mañanísima (eltrece), la panelista sufrió un desperfecto con su vestimenta que no pasó desapercibido por sus compañeros y del que le costó recomponerse, aunque lo tomó con humor.

Pese a que no se vio en vivo, Carmen Barbieri la mandó al frente. “Ay, ¿qué pasó? Se te cayó el top y nadie lo vio”, lanzó la conductora mientras Majo se sonrojaba y tapaba su rostro ante el desconcierto y la vergüenza de la situación.

“Tenía el tapado puesto porque hace frío acá en el corte, y cuando me lo saqué…”, cerró Martino, al menos un poco aliviada de que las cámaras no hubieran capturado el inconveniente por el que casi queda desnuda a la vista de los televidentes.

Pese a que estuvo en una posición molesta, horas más tarde la expareja de Locho Loccisano utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 876.000 seguidores, para replicar en sus Stories la noticia con unos emojis de risa.

Majo Martino recordó el mal momento que vivió cuando le diagnosticaron cáncer de mama

A principios de diciembre, en Mañanísima emitieron un clip en donde se la vio a Wanda Nara hablar sobre su enfermedad en Ballando con le Stelle, la versión italiana de El Bailando, donde participa. “Realmente, no tengo fuerza. Estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, expresó, entre lágrimas. Al escucharla, Majo Martino no pudo evitar emocionarse y recordó el mal momento que vivió cuando le diagnosticaron cáncer de mama, un año atrás.

“Creo que tiene que ver, de un lado, de demostrarse ella misma, saber que está bien y sobreponerse a lo que está pasando. De decir: ‘Puedo’. Y debe tener miedo también”, apuntó la periodista.

En ese instante, Carmen recalcó: “Y, ¿cómo no? Miedos, inseguridades... Bueno, vos lo has vivido”. “Sí, por eso me emociona. Creo que estoy en un momento para contarlo. En diciembre, estaba tranquila en mi casa, hablando por teléfono con mi novio, y sin querer me paso la mano y me toco una mama. Sentí una bolita chiquita, dura”, describió.

“No sabés el miedo que tenía. Dije: ‘¿Qué hago ahora?’. Todo fue muy rápido. Hablé con mi ginecóloga y el cirujano. Me operaban el 17 de enero”, relató.

Martino señaló que, en aquel momento, se encontraba a punto de arrancar la temporada de verano en Carlos Paz y comentó que, tras recibir la noticia, prefirió mantenerla en privado. “No quería contar nada, porque no sabía cómo iba a procesar el tema. Estaba muy triste y muy, pero muy angustiada. Quería toda la energía en mí”, apuntó.

Y detalló cómo vivió el proceso del tratamiento: “Viajé a Buenos Aires un día antes de operarme y, diez días después, volví a Córdoba y seguí con la obra de teatro. Ese verano fue como una película de terror”, aseveró. Y continuó: “En marzo, arranqué el tratamiento de quimioterapia y rayos, que es preventivo y por vena. “Si lo agarrás a tiempo, tenés muchas chances de que todo salga bien. Es muy importante tocarse, palparse”.