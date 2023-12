escuchar

Sin precisar cuál es el establecimiento en el que trabaja ni el estado en el que vive, una joven hispana reveló cuánto gana como cajera en Estados Unidos por 32 horas por semana. Para que no quedara duda, ella misma publicó un video en su cuenta de TikTok, donde contó, uno a uno, los dólares que le entregó su empleador. Después, anunció el balance final y generó reacciones encontradas entre sus seguidores.

“Trabajé cinco días y metí 32 horas”, relató Yasmín Mejía frente a la cámara. “Primero vamos a contar, hoy fue mi día de paga”, refirió antes de proceder a revisar el efectivo que recibe todos los lunes. Luego de unos segundos, especificó que le habían dado un ingreso de US$690, más US$30 de propina, lo que da un total de US$720; no obstante, la empleada no aclaró si le restaron impuestos de esa cantidad.

El video publicado en su cuenta, @yasminmejia071, acumula casi 225 mil reproducciones y, entre los comentarios, surgió una discusión entre algunos usuarios, que comentaron que ese dinero no era suficiente para vivir bien en EE.UU., mientras que otros que incluso le preguntaron más detalles de su lugar de trabajo y hasta le pidieron ayuda. “¿720? No es nada en EE.UU., no alcanza”; “¿Me das trabajo?”; y “¿De dónde eres? Estoy en Houston y necesito trabajo”, fueron algunos de los mensajes.

Mejía respondió a algunos de los cuestionamientos, pero omitió contestar a quienes le preguntaron sobre la empresa que la contrató. De acuerdo con la ubicación de uno de sus clips, viviría en la ciudad de Chicago y, además, está esperando un bebé que nacerá aproximadamente en tres meses. “Claro que no todas las semanas son iguales, pero siempre le agradezco a Dios por tener trabajo. Ánimo, sí se puede”, cerró la hispana en su clip, con una sonrisa.

Los cajeros en Estados Unidos ganan en promedio 13 dólares la hora Unsplash

¿Cuál es el salario promedio de un cajero en Estados Unidos?

Los cajeros son las personas que reciben y se encargan del dinero en establecimientos distintos a las instituciones financieras, que utilizan escáneres electrónicos, cajas registradoras o equipos relacionados con el cobro de productos. “Puede procesar transacciones con tarjetas de crédito o débito y validar cheques”, refiere la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con datos del mercado laboral, recopilados por la dependencia, un cajero en los Estados Unidos gana un salario medio anual de unos US$28.240, este cálculo se basa en un salario promedio por hora de US$13,58. “Se prevé que el empleo de cajeros disminuirá un 10% entre 2022 y 2032. A pesar de la disminución del empleo, se pronostican alrededor de 577.600 vacantes de cajeros cada año, en promedio, durante la década”, indica el sitio web de la oficina de gobierno.

Entre los estados que tienen más vacantes para cajeros están Nueva York, California, Illinois, Texas y Florida, y los que más pagan son: Washington, el Distrito de Columbia y Massachusetts. La Oficina de Estadísticas Laborales también indicó que las industrias que mejor paga dan a sus cajeros son:

Empresas de distribución de gas natural.

Compañías de servicios legales.

Lugares que se especializan en la eliminación de residuos.

Centros de atención ambulatoria.

Sectores de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.