Un hombre de 68 años encontró la fórmula para mantenerse feliz todos los días y decidió hacer de esa enseñanza un libro. Luego de un evento desafortunado que tuvo que superar, se dijo dispuesto a disfrutar la vida con los elementos que tuviera a su alcance. Hizo todo lo posible por salir del abismo en el que se había sumergido y descubrió que la clave era hacer cosas que le gustaran, ser auténtico y sentirse agradecido por todo, incluso por lo negativo.

George Jerjian contó para CNBC que todo comenzó en 2015, luego de vivir “una experiencia cercana a la muerte”. Tuvo que jubilarse anticipadamente para priorizar su salud, aunque no era algo que quería en ese momento. “Me sentí estancado”, dijo. Con el pasar del tiempo se dio cuenta de que, a pesar de que su estado físico había mejorado, “el resto de su vida” no.

George Jerjian aseguró que, pese a que en un inicio sufrió, jubilarse fue lo mejor que le pasó @georgejerjian/X (ex Twitter)

“Me sentí aburrido y sin propósito durante mi jubilación y mis relaciones sufrieron. Empecé a preguntarme: ¿Es esto todo lo que hay?”, declaró. Así, decidió inscribirse en un retiro espiritual por un mes, para encontrarle otro sentido a su existencia y lo logró: “Finalmente pude meditar sobre cómo tener una vida feliz y sin arrepentimientos”. Encontró tanta plenitud que incluso plasmó todo lo aprendido en su libro Atrévete a descubrir tu propósito: jubilarte, reiniciar, reconectar. Los secretos son:

1. Dejarse llevar

La primera recomendación que hizo Jerjian fue nunca intentar controlarlo todo, ya que es imposible. “La idea de dejar ir estaba fuera de discusión, pero reflexioné sobre cuánto tiempo pasaba preocupándome por resultados que no podía predecir ni controlar”, dijo. Ahora, tiene un entorno más feliz porque se enfoca solo en lo positivo y no en lo que no resulta como quiere.

2. Ser agradecido

Desde su perspectiva, con la gratitud se logran bloquear “las emociones tóxicas como la envidia y el arrepentimiento”. Sentirse afortunado de lo que se tiene también ayuda a reducir el estrés y aumentar la felicidad, consideró: “Ninguna oportunidad en mi vida podría haber surgido sin la crisis anterior, por lo que debería apreciar cada momento”.

3. Seguir sus sueños

Antes de su retiro, el hombre solo pensaba en trabajar para ganar dinero, pero desde que cambió esa visión se siente más tranquilo. Ahora solo se enfoca en hacer cosas que le sumen y que lo hagan sentir vivo. “Nunca me detuve a hacer preguntas como: ¿qué trabajo debo tener según mis intereses y sentimientos?... Algún día pregúntese: ¿En qué actividad pierdo toda noción del tiempo?”.

El hombre se dio cuenta de que jubilarse era una gran oportunidad de crecimiento personal Max Harlynking / Unsplash

4. No luchar por cumplir expectativas ajenas

El último aspecto que Jerjian tomó en cuenta fue la gran preocupación que sentía sobre lo que otros creyeran de él: “Durante 60 años, construí una personalidad basada en lo que querían mis padres, maestros, empleadores, socios y amigos”. Así, decidió romper con estigmas y dirigirse por un camino con el que se sintiera verdaderamente satisfecho: “Nunca pensé en quién era yo más allá de esas presiones externas. Había pasado décadas perdido y avergonzado de mí”. La clave está en aceptar los defectos propios y sacar a la luz las virtudes: “Reflexiona si hay algo sobre ti que ocultas al mundo. Intenta abrazar eso”.

