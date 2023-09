escuchar

Un hombre mexicano fue detenido en el condado de Hernando, en Florida, por transportar a varios indocumentados en su vehículo. Es el primer migrante al que se lo juzgará bajo la ley migratoria SB 1718, que entró en vigor el pasado 1° de julio en el Estado del Sol y que hasta ahora no se le había aplicado a ningún latino. El sujeto continúa arrestado y enfrenta cargos legales, los estipulados en la legislación impulsada por el gobernador Ron DeSantis.

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, confirmó para el medio local El Heraldo de México que el connacional fue descubierto el 24 de agosto por agentes de la Patrulla de Autopistas de Florida. Manejaba con vidrios polarizados y los oficiales le marcaron el alto para hacerle una revisión de rutina. Allí se dieron cuenta de que el conductor no contaba con un estatus legal en Estados Unidos y que llevaba en su auto a otras personas que estaban en la misma situación.

Los inmigrantes descubiertos estaban en Florida ilegalmente John Moore - AFP

Lo identificaron como Raquel López Aguilar, originario de Chiapas, un estado ubicado en el sureste del territorio azteca, de acuerdo con Sabines. Llevaba a varias personas, aunque algunas de ellas tenían documentos. “Es un joven que venía de Georgia y traía a siete personas en el auto, de las cuales dos tenían papeles, pero otras cinco y él no”, constató el cónsul para el medio citado.

Asimismo, afirmó que el implicado quedó recluido en el Centro de Detención del Condado Hernando mientras se inician las investigaciones. Por ahora, enfrenta cinco cargos por contrabando, uno por cada persona que iba en el vehículo. Sin embargo, ya cuenta con asesoría legal. Además, Sabines enfatizó que el mexicano tiene el apoyo del Consulado de México en Orlando, dado que “como los abogados han dicho, la ley va en contra de la Constitución de EE.UU. porque los estados no tienen facultades migratorias”, declaró para Noticias Telemundo.

Sabines estimó que el chiapaneco es inocente, ya que en múltiples ocasiones este afirmó que él no manejaba el vehículo. El 21 de septiembre será la próxima audiencia donde se leerán los cargos de López. “El Fiscal del Estado tratará de imputar a una persona inocente ante una ley a todas luces ilegal y autoritaria. Estamos seguros de que en menos de un mes Raquel saldrá libre. Así defenderemos a cada persona mexicana que sea víctima de esta ley inconstitucional”, afirmó el funcionario en sus redes sociales.

¿Cuál es la pena para quien transporte indocumentados en Florida?

Con la nueva legislación, se establece que habrá castigos para todas las personas que apoyen de cualquier manera a un inmigrante irregular. Por ejemplo, los empleadores no podrán darles trabajo y en los hospitales se les preguntará su estatus migratorio antes de ser atendidos. No obstante, una de las penas más duras es para quienes los oculten, alberguen o trasladen dentro o hacia Florida. No pueden transportarlos aun si es por turismo, reunión de negocios, asuntos religiosos o si son sus familiares.

Ron DeSantis dejó en claro desde un inicio que su intención al implementar esta ley era salvaguardar los intereses de la gente de Florida Jacquelyn Martin - AP

Si el acusado traslada a indocumentados mayores de 18 años, se le imputará un delito grave de tercer grado, penado con hasta cinco años de cárcel, una multa de 5000 dólares y cinco años de libertad condicional. Si el extranjero es menor de edad, la condena puede alcanzar hasta los 15 años de prisión y la multa ascendería a US$10.000.

Además, cada persona indocumentada se contará como un delito por separado. Eso significa que, si alguien transporta a cinco inmigrantes sin papeles, se le imputarán cinco cargos graves de tercer grado, de acuerdo con el informe que dio el gobierno de Florida previo a la entrada en vigor de la ley. Así le sucedió a López Aguilar.