Tiene 78 años y no cree en el balance entre el trabajo y la vida personal: “La jornada debería ser de 70 horas”

Un reconocido empresario indio de 78 años, llamado N.R. Narayana Murthy, se volvió viral por contar su rutina de trabajo: solía llegar a la oficina a las 6.20 hs y salir a las 20.30 hs. Según comentó, trabajó 14 horas por día, seis días y medio por semana, durante 30 años hasta que se jubiló en 2011 a los 65 años. Su figura se destaca por su longevidad, pero también por su éxito: es cofundador de Infosys, una empresa de tecnología con presencia en 56 países, incluido Estados Unidos.

Firme a sus convicciones, Murthy consideró que sin trabajo duro no existe progreso de una nación. “La productividad laboral de la India es una de las más bajas del mundo”, señaló en una charla reproducida por BBC News. Frente a ese panorama, advirtió: “A menos que mejoremos nuestra productividad laboral, no podremos competir con aquellos países que han logrado enormes avances”.

Narayana Murthy se volvió viral por su postura con respecto a la jornada laboral de India X @IrlCGMumbai

A su vez, pidió a los jóvenes de su país incrementar las jornadas laborales a 70 horas semanales, lo que representaría 10 horas cada día o 14 horas de lunes a viernes. “Me gustaría que digan: ‘Este es mi país, me gustaría trabajar 70 horas a la semana’”, afirmó.

Luego, durante la Cumbre de Liderazgo Global de la CNBC, aseguró que él no cree en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal”. Además, indicó que se sintió “un poco decepcionado” cuando la India redujo la semana laboral de seis a cinco días en 1986. “No me gustó mucho. Lo siento, no he cambiado mi opinión”, insistió.

Quién es R Narayana Murthy, el empresario indio que propone una jornada laboral de 70 horas semanales

Según la Revista Forbes, N.R. Narayana Murthy tiene un patrimonio neto de 5300 millones de dólares y se encuentra en el puesto número 633 del ranking de millonarios a nivel mundial y en el escalón 62 dentro de la India.

Es cofundador y presidente retirado del gigante tecnológico indio Infosys, donde continúa teniendo una participación minoritaria. En 2011 renunció como presidente después de 30 años en la empresa, pero regresó en 2013 para entregar la gestión a un director ejecutivo profesional en 2014. Esta firma es líder en servicios de software.

R Narayana Murthy es cofundador de la empresa de tecnología, Infosys Infosys

El empresario está casado y tiene dos hijos. Actualmente, vive en Bangalore, India. El yerno de Murthy es Rishi Sunak, quien fue miembro del Partido Conservador del Reino Unido y excanciller. Hasta algunos meses atrás, fue el primer ministro británico.

Qué dice la Organización Internacional del Trabajo sobre el balance entre la jornada laboral y el descanso

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que es necesario encontrar un equilibrio entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado al ocio. El organismo asegura que “los trabajadores son personas con esperanzas, sueños y aspiraciones para ellos y sus familias” y que “tienen derecho a perseguir tanto su bienestar material como su desarrollo espiritual”.

Es por eso que afirman que el trabajo remunerado “no solo trata de satisfacer las necesidades materiales de los trabajadores, también deben tener la oportunidad de realizarse en sus vidas personales”. “En el mundo actual, podríamos decir que esto implica que los trabajadores necesitan un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal”, aseguran en uno de sus informes.