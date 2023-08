escuchar

Un niño de cinco años que vive en Seattle, EE.UU., enterneció al país entero cuando puso un puesto de limonadas para recaudar dinero y donarlo a los afectados por los incendios en Maui, Hawái. Su acción rindió frutos y hasta ahora tiene 17.000 dólares reunidos. Los padres se dijeron agradecidos por toda la gente que apoyó la iniciativa del pequeño.

Edison Juel estaba en un viaje familiar por la Isla Grande de Hawái y se dio cuenta de los incendios devastadores en la región. Vio cómo sus padres seguían las noticias y no pudo evitar sentirse desconsolado. “Me pidió que apagara la TV, porque lo entristecía demasiado”, contó la madre de Eddie, Ami Juel, al diario estadounidense USA TODAY.

El pequeño esperó paciente a sus clientes con tal de recaudar fondos para los afectados por los incendios en Maui, Hawái @amijean2/Instagram

Ahí, la mujer decidió abordar al chico para contenerlo y evitar que se sintiera más triste: “Me di cuenta de que él realmente estaba prestando atención y escuchando las noticias, así que necesitábamos hablar del tema”. La mujer le explicó en qué lugar de EE.UU. estaban los incendios y que él estaba a salvo, aunque todavía había muchas personas afectadas.

Sin embargo, dicha explicación no fue suficiente para el niño, quien de inmediato se ofreció a ayudar y le expresó a su mamá su intención altruista: colocar un stand para vender limonada y recaudar fondos. Dijo que recordaba haber visto uno durante un viaje a Colorado, y que quería replicarlo para donar todo el dinero a las víctimas de los incendios forestales. Ami y su esposo no dudaron en apoyarlo y de inmediato compraron todo lo necesario para instalar la minitienda: “Me sorprendió cómo su generosidad invitaba a otros a ser generosos. No era algo que pudiéramos haber orquestado para él, así que fue agradable ver que fue una idea suya”.

Así, montaron un puesto en su calle, con limonada rosa y amarilla, agua con gas, helados, dulces e incluso algunos de los juguetes de Eddie. Para potenciar las ventas, la pareja promocionó la acción en redes sociales y enseguida llegaron decenas de clientes. La mayoría, además de comprar un vaso de la bebida a un dólar, donaba billetes desde US$5 hasta US$20.

Las ganancias

En solo un día, el stand de Eddie alcanzó el éxito: los autos se alineaban para comprar. Al mismo tiempo, algunas personas se comunicaban con Ami para donarle dinero en línea. “La mayoría de la gente decía: ‘Esto es genial. Qué gran idea. Hemos estado buscando formas de ayudar. Nos sentimos muy impotentes y no sabíamos dónde donar’. Mucha gente vino, se detuvo y nos contó la historia de un viaje a Hawái o alguna conexión que tenían con la isla”, aseveró para el medio citado.

El niño participó en la creación de la limonada @amijean2/Instagram

Hasta ahora, el pequeño añtruista acumuló US$17.000 entre las ganancias de su puesto de limonada y donaciones virtuales. “No creo que él entienda que esto no es una respuesta normal. Cuando yo era chica tuve un puesto de limonada. Recuerdo saludar y sonreír durante mucho tiempo con la esperanza de conseguir un comprador de vez en cuando. Esto es genial”, recalcó la madre.