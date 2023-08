escuchar

La principal actividad económica en Florida es el turismo. No se trata únicamente de los millones de personas que anualmente viajan desde otros países a visitar los parques de diversiones de Orlando, ni tampoco aquellos que se van de compras a Miami. Históricamente, el estado recibe importantes ingresos por la celebración de convenciones.

En el condado de Broward la situación no es diferente. Los funcionarios de turismo manifestaron que las pérdidas financieras aumentan a medida que las convenciones que alguna vez se programaron para Fort Lauderdale optaron por hacerse en otro lugar, según consignó Sun Sentinel.

De acuerdo con el medio floridano, ya suman 14 las convenciones que se dejarán de hacer en el estado y cuatro de ellas estaban pautadas para agosto, según la agencia de turismo Visit Lauderdale. Entre los argumentos para la cancelación sostienen que el estado es “abiertamente hostil” hacia los inmigrantes, miembros de la población LGBTQ+, mujeres y personas afroamericanas.

Florida recibe importantes ingresos gracias a la organización de miles de convenciones año tras año miamibeachconvention.com

Desde que Ron DeSantis asumió como gobernador de Florida, impulsó una serie de leyes dirigidas a prohibir la educación sobre temas de orientación sexual e identidad de género, historia afroamericana y restringió la atención médica para las personas son disforia de género, lo que impulsó a los organizadores de convenciones a buscar otros estados donde los asistentes se sientan verdaderamente seguros.

Por lo general, este tipo de eventos promueve el sector turístico, ya que impulsa a los visitantes a hospedarse en hoteles, salir de compras y recorrer lugares para conocer restaurantes y atracciones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis @rondesantis/Instagram

En la lista actualizada de empresas que no harán sus reuniones anuales en el sur del país se incluye la conferencia de la Red Nacional de Ventas, cuyo fundador y director ejecutivo envió un correo electrónico al condado el lunes. “De ahora en adelante, no consideraremos realizar ninguna conferencia futura en el estado de Florida, dada la declaración del gobernador de que la esclavitud era buena para los negros”, se leyó en el texto, según Sun Sentinel.

Las cancelaciones no solo aplican para este año y el que viene. La Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología, que tenía pautada su convención anual para 2028, informó la semana pasada que no la haría en Florida. Por medio de otro email, la organización manifestó que, por el momento, no consideraba ninguna ciudad del estado debido a “cuestiones políticas en torno a la salud de las mujeres y los desafíos adicionales que plantea la educación superior allí”.

Jóvenes opuestos a un proyecto de ley que impide enseñar acerca de la orientación sexual y la identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado se manifiestan frente a la legislatura de Florida en Tallahassee el 7 de marzo del 2022. La legislatura aprobó el proyecto al día siguiente (AP Photo/Wilfredo Lee)

Lo mismo ocurrió con la Asociación Estadounidense de Minoristas de Juguetes Especiales, que mencionó un “ambiente hostil en Florida”. La organización, con sede en Chicago, tenía planeada para 2026 una conferencia de 3000 personas en Fort Lauderdale.

Según CNN, en el último mes, se cancelaron cuatro eventos en el Centro de Convenciones del Condado de Orange en Orlando, el segundo lugar de convenciones más grande de los Estados Unidos: la Celebración Grace Hopper de AnitaB.org de 2024; la 50.ª convención anual de la Sociedad Nacional de Ingenieros Negros de 2024; la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Investigación en Educación de 2025 y la Conferencia y Exposición Quirúrgica Global de la Asociación de Enfermeras Registradas Perioperatorias de 2027.