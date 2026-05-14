Tiger Woods vuelve a Florida tras someterse a tratamiento luego de su arresto, según medio

La superestrella del golf Tiger Woods regresó a Florida seis semanas después de que un juez le concediera permiso para buscar tratamiento en el extranjero tras su arresto por sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias, según informó un medio estadounidense.

El sitio de noticias sobre celebridades TMZ fotografió a Woods, de 50 años, bajando de su jet privado en el aeropuerto internacional de Palm Beach el miércoles.

Se cree que el campeón de 15 majors ha estado recibiendo tratamiento en una clínica en Suiza.

Woods se declaró inocente de conducir bajo los efectos de sustancias en un accidente de tráfico ocurrido el 27 de marzo en Florida, en el que su vehículo rozó un camión al intentar adelantarlo en una calle residencial y volcó de lado.

Las autoridades determinaron que no había consumido alcohol, pero comprobaron que parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Woods, que se ha sometido a múltiples operaciones de espalda y cirugías por las graves lesiones en las piernas sufridas en un accidente de tráfico en California en 2021, llevaba en el bolsillo dos pastillas que contenían hidrocodona, un analgésico opioide.

El golfista se negó a someterse a un análisis de orina, fue acusado, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza.

El martes, un juez de Florida dictaminó que los registros de medicamentos recetados a Woods estarán disponibles para los fiscales en el caso, aunque ordenó que, por razones de privacidad, permanezcan protegidos de la vista pública.

Woods, quien declaró a la policía que estaba mirando su teléfono en el momento del accidente, afirmó en un comunicado tras su arresto que estaba "apartándose durante un tiempo para buscar tratamiento y centrarse en su salud".

Tras haber insinuado un regreso en el Masters del mes pasado, torneo del que es cinco veces campeón, Woods estuvo ausente en Augusta National, y la PGA de América anunció que se había retirado de la carrera para ser capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup 2027.

Jim Furyk, quien recibió la capitanía, señaló esta semana en el Campeonato de la PGA en Aronimink que Woods podría tener un papel dentro del equipo, posiblemente como asesor, aunque aún no había hablado con él sobre esa posibilidad.