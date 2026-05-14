Así es la moneda estadounidense que puede valer US$650 mil en mayo 2026

La moneda estadounidense de US$5 acuñada en 1800 volvió a captar atención en el mercado numismático por los valores alcanzados en subastas y guías especializadas. La pieza pertenece a la serie Draped Bust Half Eagle, conocida por su variante “Type 2, Heraldic Eagle”.

Por qué la moneda de 1800 es buscada por coleccionistas en EE.UU.

El ejemplar fue fabricado con una composición de 91,7% de oro y 8,3% de cobre. Esta línea de monedas se emitió entre 1795 y 1807, aunque el reverso con el diseño del águila heráldica comenzó a utilizarse en 1797.

La pieza pertenece a la serie Draped Bust Stacks Bowers

El Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) explicó que algunas discrepancias en las fechas de acuñación se deben al uso de troqueles sobrantes de años anteriores como parte de medidas de reducción de costos implementadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Dentro de esta serie existen variantes consideradas escasas.

En el caso de la pieza de 1800, los registros de PCGS la ubican entre las emisiones más disponibles dentro del tipo Draped Bust. Sin embargo, la demanda continúa elevada por la cantidad limitada de ejemplares que sobrevivieron a las fundiciones realizadas durante las décadas posteriores a su circulación.

Los informes históricos indicaron que muchas monedas de oro de esa época fueron derretidas cuando el valor del metal superó su denominación oficial. Por ese motivo, se estima que hoy quedan menos de 250 ejemplares de algunas variantes específicas.

El ejemplar cuenta con cinco variantes distintivas Stacks Bowers

Cómo identificar la moneda Half Eagle de 1800

El diseño corresponde a una pieza conocida como “Capped Bust Right Half Eagle”. Los especialistas diferencian estas variantes según detalles presentes en la fecha y en los troqueles utilizados para la acuñación.

Una de las características observadas es la forma del número “1″ en “1800”, que puede presentarse redondeado o con una terminación más puntiaguda. También existen ejemplares con irregularidades en el borde y pequeñas marcas de fabricación visibles sobre determinadas letras de la palabra “UNITED”.

La moneda calificada como MS63+ llegó a venderse por US$50.400 Stacks Bowers

Estas diferencias son utilizadas por los coleccionistas para clasificar cada variante. Además, para identificar una moneda auténtica, también se tienen en cuenta estas características guía:

Año : 1800.

: 1800. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca) Diseñador : Robert Scot.

: Robert Scot. Borde : juncoso.

: juncoso. Diámetro : 25 milímetros.

: 25 milímetros. Peso : 8,75 gramos.

: 8,75 gramos. Tirada : 37.628 unidades.

: 37.628 unidades. Composición : 91,7% oro, 8,3% cobre.

: 91,7% oro, 8,3% cobre. Anverso : se presenta a La Libertad con gorro frigio, mirando hacia la derecha, rodeada de 13, 15 o 16 estrellas, según la variante, y la palabra “LIBERTY” en el perímetro. La fecha “1800″ está centrada en la parte inferior.

: se presenta a La Libertad con gorro frigio, mirando hacia la derecha, rodeada de 13, 15 o 16 estrellas, según la variante, y la palabra “LIBERTY” en el perímetro. La fecha “1800″ está centrada en la parte inferior. Reverso: el elemento central es el águila heráldica, con las alas completamente extendidas y un escudo que sustituye al pecho. Del pico cuelga una cinta con el lema “E PLURIBUS UNUM”. En su garra derecha sostiene un haz de flechas y una rama de olivo. Sobre la cabeza del águila se aprecian estrellas y nubes, con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en la periferia.

El año 1800 presenta cinco variantes de troquel distintas. A pesar de ser una de las emisiones más accesibles dentro de las primeras monedas de oro estadounidenses, los ejemplares en estados superiores de conservación siguen limitados y mantienen una fuerte demanda en el mercado.

Cuánto vale la moneda de US$5 de 1800 en mayo de 2026

El precio depende principalmente del grado de conservación asignado por las compañías de certificación numismática. Las piezas clasificadas en estados sin circular son las que alcanzan los montos más altos.

Un ejemplar con calificación MS63+ fue vendido por US$50.400 en una subasta de Stacks Bowers. Otra moneda evaluada como Choice Brilliant Uncirculated, una de las categorías más distintivas, alcanzó los US$241.500 en la misma firma especializada.

De acuerdo con la guía de precios de PCGS para mayo, las monedas de esta serie en estados considerados sobresalientes pueden llegar a valores cercanos a los US$650.000 dentro del mercado de coleccionistas.