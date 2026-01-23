TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar su prohibición

TikTok anunció el jueves que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la compañía evitar una prohibición relacionada con su propiedad china.

Llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, la compañía atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos, según indicó la compañía.

La nueva estructura responde a una ley aprobada bajo el antecesor del presidente Donald Trump, Joe Biden, que obligó a la empresa china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar una prohibición en su mercado más importante.