Tina Fey celebra las amistades duraderas en el estreno de la nueva temporada de "The Four Seasons"

La actriz estadounidense Tina Fey espera que la nueva temporada de "The Four Seasons", la comedia de Netflix que protagoniza junto a Colman Domingo, lleve a las audiencias a tomar el teléfono para reconectar con los viejos amigos.

"Las amistades de toda la vida son las que realmente mantienen todo unido", dijo Fey a la AFP este martes 28 de mayo en el estreno de la serie, cuya nueva temporada llega a la plataforma de streaming.

"Es maravilloso estar casado, pero también necesitas a tus amigos para mantener a salvo a los casados", agregó en la alfombra roja celebrada en el Teatro Egipcio, en Hollywood.

La nueva temporada de "The Four Seasons", que debutó hace un año y está basada en la película homónima de Alan Alda, encontrará a los amigos lidiando con una nueva dinámica grupal luego de la muerte de Nick (Steve Carell).

Protagonizada por Fey, Colman Domingo, Will Forte, Marco Calvani, Kerri Kenney-Silver y Erika Henningsen, los nuevos episodios de la serie llevarán al grupo en una aventura por Italia mientras enfrentan despedidas y bienvenidas.

La conexión en pantalla, afirmaron los miembros del elenco, se materializó también fuera de ella. "Somos amigos en la vida real también, y eso medio que lo ves, lo percibes en la pantalla", dijo Kerri Kenney-Silver.

La actriz agregó que el éxito de la serie radica en que la amistad "es una historia universal, atemporal".

A pesar de que los amigos de "The Four Seasons", que mantienen varios grupos de chat incluso cuando no están rodando, viven dilemas de la vida adulta, creen que la serie tiene el potencial de atraer una audiencia multigeneracional por abordar temas con los que cualquiera puede identificarse.

"Somos un grupo de viejos, pero todos nos estresamos, todos sufrimos pérdidas y nos ponemos tristes, todos nos alegramos, todos tenemos personas en nuestra vida que amamos y personas que nos sacan de quicio", dijo Will Forte.

"Y aunque no tengas nuestra edad, somos como una pieza de museo", agregó el actor que interpreta a Jack. "Échanos un vistazo, mira estos viejos artefactos, aprende algo".