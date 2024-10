Agenda completa de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México: invitados y protocolo

El martes 1 de octubre comienza el mandato de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Como ya es tradición, la investidura se realiza en una ceremonia solemne a la que asisten jefes de estado y figuras políticas, mientras que por la tarde la sucesora de Andrés Manuel López Obrador se da un baño de masas en el Zócalo de Ciudad de México, el mismo lugar donde comenzó su campaña electoral para contender por el cargo. De acuerdo con una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio, esta transición es percibida con cierto optimismo con un 74% de aprobación para la presidenta entrante.

Cómo se planificó la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

La toma de posesión se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y comienza con la lista de asistencia y declaración del quórum del Congreso. Posteriormente, se lee el Bando Solemne, por el que se da a conocer la declaración de la presidenta electa, y el artículo 87 constitucional. Ifigenia Martínez, quien funge como presidenta del Congreso, designa a las Comisiones Protocolarias y, después de las breves intervenciones de un integrante de cada grupo parlamentario, lee un mensaje institucional.

Al concluir, entran López Obrador y Sheinbaum para que ella rinda protesta. El mensaje está establecido en la Constitución y dice, “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

López Obrador fue despedido por sus simpatizantes a las afueras de Palacio Nacional; algunos llevaron un "amlito" para dar el adiós al presidente saliente X (antes Twitter) @PedroHacesL

La banda presidencial pasa de López Obrador a Martínez, quien se la pone a Sheinbaum para la transmisión simbólica del ejecutivo. El evento concluye con la entonación del himno nacional mexicano. Este protocolo fue aprobado por los diputados y está establecido en la Gaceta Parlamentaria.

Minuto a minuto, así se desarrolla la ceremonia:

Este es el desarrollo minuto a minuto de la ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbaum en México Captura/ EL PAIS

Invitados a la investidura

Entre la lista de asistentes confirmados se encuentran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el colombiano Gustavo Petro; el chileno Gabriel Boric, y el guatemalteco Bernardo Arévalo. El presidente Joe Biden no asistirá a la ceremonia, pero su esposa Jill Biden fungirá como representante del gobierno de Estados Unidos.

Como representante del Gobierno de Canadá, asiste la Viceprimera Ministra Chrystia Freeland. Por otra parte, aún está en duda la presencia de Javier Milei y Nicolás Maduro, quienes han tenido roces recientes con la administración de López Obrador. Sin embargo, en un comunicado se explicó que se enviaron invitaciones a todos los países y organismos internacionales con los que México tiene relaciones diplomáticas, lo que hasta el momento solo excluye a Ecuador y Perú.

De acuerdo con un comunicado del equipo de Sheinbaum, a la toma de protesta asistirán 16 mandatarias y mandatarios, una cifra histórica si se considera que a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador asistieron 14 y con Enrique Peña Nieto, 13. Estarán representados 105 países y 23 organismos internacionales.

Actividades en el Palacio Nacional

Después de su toma de protesta en el Congreso, Sheinbaum ingresa a Palacio Nacional por la puerta de honor aproximadamente a las 12.50. Después de saludar a la bandera, realiza una salutación individual con las 16 mandatarias y mandatarios asistentes a la ceremonia, a quienes recibe en el despacho presidencial. Para después tomar protesta a su gabinete legal y tomarse la fotografía oficial. Finalmente, la presidenta tiene un almuerzo con los Jefes de Estado; vicepresidentes y vicepresidentas; cancilleres y ministros designados; viceministros; enviados especiales y embajadores residentes y concurrentes; titulares de organismos internacionales; e integrantes del Gabinete legal y ampliado.

Mientras tanto, en el Zócalo llevan a cabo una serie de actividades culturales previas a la aparición de la presidenta.

Posteriormente, alrededor de las 17.52, la presidenta Sheinbaum es recibida por una comitiva de cinco mujeres indígenas y afromexicanas en el templete del Zócalo, donde se lleva a cabo una ceremonia con los 70 pueblos indígenas y afromexicanos en la que la mandataria recibe el bastón de mando. Finalmente, da un discurso a las 18.20, suena el himno y, finalmente, se retira al Palacio Nacional.

Horario y dónde verla

La ceremonia de investidura se realiza el 1 de octubre a las 9.00 horas, mientras que la entrega de la banda presidencial que marca el inicio del mandato de Sheinbaum es a las 11.00 horas. Al tratarse de un evento de interés nacional, la toma de protesta se trasmite en los canales de televisión abierta, así como el canal de YouTube del Congreso de la Unión.

¿El 1 de octubre es feriado?

Se ha establecido por decreto presidencial que el día de transición del Poder Ejecutivo, el 1 de octubre de cada seis años, será de descanso obligatorio. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT), aquellos que tengan que laborar en esta fecha deben recibir el salario que corresponde a la jornada más un salario doble.

Sara González

EL PAIS