Tomó un matafuegos y generó un caos en el aeropuerto

Decenas de pasajeros esperaban que llegara la hora de tomar sus vuelos cuando alguien irrumpió su tranquilidad. Sin ninguna razón aparente, una joven comenzó a rociar con un matafuegos a quien se acercara, mientras caminaba por una de las salas del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, Georgia. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 17 de enero y, desde entonces, los videos del momento se viralizaron en redes sociales.

La cuenta de Instagram @atlscoop fue de las primeras en difundir las imágenes sobre lo acontecido. En uno de los clips, se vio a la mujer mientras intentaba bajar el extintor. Por su parte, los empleados de la aerolínea se acercaban en un esfuerzo por dialogar con ella. No obstante, ésta los ignoró y no dejó de gritar. A pesar de que no se logra descifrar exactamente lo que decía, en algún momento se escucha: “Alguien más pagó por mi comida”, sin mayor contexto.

Más tarde, la joven aparece con el matafuegos en la mano, entre los pasillos llenos de gente. Cuando un sujeto se le acercó, no dudó en accionar el equipo contra incendios. Después llegó a la puerta de embarque de la compañía aérea, mientras aún enunciaba palabras indescifrables. Ahí, el personal de la empresa trató de conversar con ella otra vez, pero seguía decidida a eludirlos.

Una mujer utilizó un matafuegos en el aeropuerto y asustó a los pasajeros

Pese a las advertencias, la mujer siguió con el matafuegos y roció a todo aquel que se interpusiera en su camino. En los videos se aprecia cómo los testigos tosen, mientras que algunos otros se levantan para ir a otro sitio. La nube que se generó hizo que la protagonista se perdiera de vista por algunos instantes. Al finalizar uno de los clips, se alcanzó a ver cómo un elemento policial se dirigía hacia ella.

Aunque en un inicio no se conocían muchos detalles, después la misma cuenta de Instagram hizo una actualización que incluyó la identificación de la joven de 27 años, Jennifer Holder, quien fue arrestada y trasladada a una comisaría de la policía, donde continuó con su comportamiento errático.

Asimismo, el medio local The Macon Telegraph confirmó que tres auxiliares de vuelo resultaron con complicaciones respiratorias, por lo cual tuvieron que recibir atención médica, en tanto que las autoridades locales no ofrecieron más detalles sobre las causas del incidente. No obstante, algunos usuarios en las redes sociales, que se identificaron como testigos, mencionaron que todo comenzó porque se había ido sin pagar de un restaurante.

Actualmente, según actualizó la cuenta @atlscoop, Holder se encuentra recluida en la cárcel del condado de Clayton y enfrentará cargos por agresión y obstrucción a agentes de la ley.

Alertas en aeropuertos de EE.UU.

La Administración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió de otro comportamiento alarmante entre los pasajeros. Cada día hay más personas que intentan abordar sus vuelos con armas de fuego, un objeto que está prohibido en el equipaje de mano. Tan solo durante 2022, el personal de seguridad halló 6542 de estos artefactos en los equipajes no documentados. En el 90% de los casos estaban listos para ser detonados.

